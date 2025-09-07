موظف هندي يستقيل من عمله.. والسبب لن يخطر على بالك

كتب – سيد متولي

ادّعى موظف هندي في منشور على موقع ريديت أنه اضطر إلى ترك وظيفته بعد أن رفضت شركته منحه إجازة لحضور حفل زفاف شقيقه، الذي أُقيم في الولايات المتحدة.

وأشار المستخدم إلى أنه قدّم طلبًا للحصول على إجازة لمدة 15 يوم عمل قبل ثلاثة أسابيع من موعد الزفاف، لكن الشركة طلبت منه الاختيار بين حضور الحفل أو الاستقالة، بحسب موقع ndtv.

"أبلغتُ شركتي قبل ثلاثة أسابيع أنني سأحتاج إلى إجازة لمدة 15 يوم عمل للسفر إلى الولايات المتحدة، وبدلًا من أن يتفهموا الأمر، قالوا لي إن عليّ الاختيار: إما أن أفوّت حفل زفاف أخي، أو أستقيل"، هذا ما كتبه الموظف في المنشور.

في المنشور، ذكر الموظف بوضوح أنه يس لديه التزامات مالية كبيرة، ومع ذلك، سأل الناس في موقع ريديت عما إذا كان القرار صائبًا أم لا.

وزعم الموظف أنه حاول التوصل مع الإدارة إلى حل وسط من خلال تقليص عدد أيام الإجازات، إلا أن الشركة ظلت ثابتة على قرارها.

وزعم المستخدم أنه بعد أربع سنوات من التفاني في العمل بالشركة، بما في ذلك الإفراط في العمل وقبول راتب أقل خلال الأوقات الصعبة، قرر المغادرة دون أن يكون لديه وظيفة أخرى في انتظاره.

وأضاف الموظف: "لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح باختياري الأسرة على العمل والابتعاد عن الشركة التي لم تقف بجانبي عندما كان الأمر مهمًا".

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

كتب أحد المستخدمين: "لم تختر عائلتك على وظيفتك، اخترت نفسك ورفاهيتك على شخص لن يتردد في استبدالك. لم تنظر إليك شركتك إلا كأداة. اليوم، حفل زفاف أخيك، وغدًا، لا قدر الله، قد تكون شيئًا يتعلق بصحتك. لن يُظهروا أي اعتبار لأي شيء لأنهم لا يرونك إنسانًا، بل مجرد أداة لتلبية احتياجاتهم. لقد اتخذت القرار الصحيح بتركهم."

لا تُقدّم عملك على عائلتك. نحن قابلون للاستبدال في كل شيء، باستثناء عائلتنا. حتى في المستقبل، لا تشعر بالذنب لتغيبك عن العمل لتكون مع عائلتك، كما كتب مستخدم آخر.

"يمكن استبدال الوظائف، لكن لا يمكن استبدال العائلة والروابط العائلية. وأربع سنوات فترة مناسبة للبقاء في شركة، على أي حال، كان هذا هو الوقت المناسب لتغيير الشركة"، كتب مستخدم ثالث.