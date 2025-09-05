سبب وفاة الممثلة بريا ماراثي.. علامات تكشف إصابتك بالسرطان

كتبت- أسماء مرسي:

توفيّت الممثلة الهندية بريا ماراثي عن عمر يناهز 38 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

فيما يلي، 7 أعراض شائعة مؤشرا للإصابة بهذا المرض الخطير، وفقا لموقع "health".

أعراض تستدعي الانتباه:

تغيرات في حركة الأمعاء

تغير حركة الأمعاء من الأعراض التي غالبا ما يتم تجاهلها، قد تكون التغييرات المستمرة مثل الإمساك، أو الألم أثناء التبرز، أو وجود دم في البراز علامة على أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون، أو المستقيم، أو الشرج، أو المرارة.

الجروح التي لا تلتئم

الجرح أو القرحة التي لا تلتئم بسرعة مؤشرا على وجود مشكلة صحية خطيرة، ومنها السرطان، لذا، من الضروري عدم إهمال هذه الجروح والذهاب للطبيب المختص فورا.

تغيرات في التبول

التبول المتكرر، أو الإحساس بحرقة أثناء التبول، أو وجود دم في البول، علامة على وجود سرطان، لذا لا تتجاهل هذه التغيرات واستشر الطبيب فورا.

نزيف أو إفرازات غير طبيعية

لا يجب أبدا تجاهل النزيف غير الطبيعي من أي جزء من الجسم، على سبيل المثال، يشير النزيف الشرجي إلى سرطان القولون أو المستقيم، والنزيف من الفم أو اللثة علامة على سرطان الفم، بينما يمكن أن يكون الدم في البول مؤشرا على سرطان المثانة.

ظهور كتل غير عادية

أي كتلة أو تورم مستمر في أي مكان من الجسم، حتى لو لم يكن مصحوبا بالألم، علامة تحذيرية للسرطان.

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، منها:

نمط الحياة غير الصحي، مثل النظام الغذائي والعادات غير الصحية.

التعرض للمواد المسرطنة.

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس المباشرة.

التدخين.

التعرض للإشعاع.

لا تبادر بمصافحة النساء.. 5 قواعد تجنبك الإحراج في المناسبات

"الطاقة الخفية".. ابتكار صيني يشحن الأجهزة بحرارة الجسم

4 تصرفات تكشف إصابتك بالرهاب الاجتماعي.. كيف تواجه مخاوفك؟

جورجيو أرماني يرحل عن 91 عامًا ويترك وصيته: “أرماني بعد أرماني"

"عروسة المولد والحصان”.. اعرف أصل الحكاية وسر ارتباطها بالمولد النبوي

