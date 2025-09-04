تضم سوبر ماركت ومحطة مترو أنفاق”.. يوتيوبر يبني مدينة للقطط

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة فريدة من نوعها، بنى يوتيوبر صيني يُدعى “شينج تشيلي” مدينة كاملة خصيصًا لقططه.

تضم هذه المدينة جميع المرافق الحضرية التي يستمتع بها البشر، مثل سوبر ماركت، وصالة رياضية، وشاحنات نقل بضائع إلكترونية، ومنتجع صحي، ومسرح، بالإضافة إلى محطة مترو أنفاق تعمل بكامل طاقتها، وذلك وفقًا لموقع نيوز 18.

ومع ذلك، ادعى بعض المستخدمين أن الفيديو نتاج الذكاء الاصطناعي، وللرد على هذه الادعاءات نشر “تشيلي” مقطعًا آخر يظهر مطعمًا للوجبات السريعة ضمن مدينته المخصصة للقطط.

وقال اليوتيوبر إن بناء هذه المدينة يستحق العناء لأنها تجعل ابنه سعيدًا.

وعلّق أحد المستخدمين على الفيديو المنشور عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “يبدو هذا النظام أفضل من مترو أنفاق نيويورك”.

لكن لا يزال هناك من يصرّ على أنها محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، ليرد عليهم اليوتيوبر مؤكدًا: “أنا أفعل هذا من أجل قططي”

