صور ومعلومات عن البلجيكي توم نوينس.. أول ملك جمال في العالم

في عام 1996، شهدت العاصمة البريطانية لندن انطلاق النسخة الأولى من مسابقة Mister World، والتي تهدف إلى إبراز الوسامة واللياقة والذكاء لدى الرجال على مستوى عالمي، على غرار مسابقات ملكات الجمال الشهيرة.

التتويج الأول

ووفقًا لما ورد عبر موقعي Mr World و CNN، حصل البلجيكي توم نوينس، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا آنذاك، على لقب أول ملك جمال العالم للرجال، ليسجل اسمه في التاريخ كأول حامل لهذا التاج العالمي.

حياة ما بعد اللقب



بعد تتويجه، عمل نوينس في مجال عرض الأزياء والتمثيل، وشارك في عدة مشاريع فنية وتجارية، قبل أن يتجه لاحقًا إلى عالم ريادة الأعمال.



وقد اعتبر فوزه نقطة تحول، ليس فقط في مسيرته الشخصية، بل أيضًا في تاريخ مسابقات الجمال الرجالية التي أخذت في الانتشار على مستوى العالم.

المسابقة أحدثت حينها ضجة كبيرة، إذ كانت الأولى من نوعها، وأكدت أن الاهتمام بالوسامة واللياقة لم يعد مقتصرًا على النساء فقط، بل أصبح للرجال أيضًا منصة عالمية للاحتفاء بهم.

