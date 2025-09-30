

في صباح غير عادي بمدينة هامبورغ الألمانية، تجمع العشرات أمام أحد المخابز المحلية لمشاهدة إنجاز غير مسبوق: أطول فرانزبروتشن في العالم، بطول وصل إلى 10 أمتار كاملة.

الـ”فرانزبروتشن” هي معجنات شهيرة تشبه الكرواسون لكن بنكهات القرفة والسكر المميزة، وتُعد رمزًا من رموز شمال ألمانيا. اعتاد سكان هامبورغ على تناولها مع القهوة كل صباح، لكن ما فعله هذا المخبز حوّل الوجبة اليومية البسيطة إلى حدث عالمي.



من فكرة جريئة إلى واقع

بدأت الفكرة كمحاولة لإبراز مهارة الخبازين المحليين، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشروع ضخم احتاج إلى تنسيق غير عادي. وكان التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على العجين متماسكًا وخفيفًا في الوقت نفسه عبر طول 10 أمتار. عمل الفريق بخبرة وحرفية لضمان أن يخرج كل جزء من القطعة بنفس الجودة والنكهة.



التحديات وراء الكواليس

لم يكن الأمر سهلًا؛ توزيع القرفة والسكر بشكل متساوٍ على هذا الطول الهائل استلزم دقة متناهية، كما كان على الخبازين التحكم في حرارة الفرن والتوقيت حتى لا ينضج جزء قبل الآخر. ورغم الصعوبات، خرجت النتيجة مبهرة: معجنات ذهبية اللون، مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.



لحظة التتويج

عندما وُضعت القطعة أمام لجنة التحكيم، وقف الحضور يلتقطون الصور بابتسامات واسعة. أولاف كوشنبيكر، أحد الحكام، وصف ما رآه بأنه “إنجاز يجمع بين الفن والمهارة”. ومع انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت “المعجنات العملاقة” إلى حديث الإعلام المحلي والعالمي.



أكثر من مجرد معجنات

لم يكن هذا الرقم القياسي مجرد عرض للطول، بل رسالة عن الإبداع والحفاظ على التراث في آن واحد.



الـ”فرانزبروتشن” التي بدأت كمعجنات تقليدية أصبحت اليوم أيقونة تُعرّف بهامبورغ، وتفتح الباب أمام سياحة غذائية جديدة، حيث يسافر الناس لتجربة ما يتجاوز المذاق إلى الحكاية.

