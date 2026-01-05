إعلان

بعد اعتقاله.. هل توقعت ليلى عبد اللطيف مصير رئيس فنزويلا؟ (فيديو)

كتب : مصراوي

05:30 م 05/01/2026

ليلى عبد اللطيف

أثارت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، الجدل من جديد، بعد توقعاتها بشأن مصير رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بعد واقعة اعتقاله.

وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت مادورو وزوجته من فنزويلا، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن بلاده تعتزم حكم فنزويلا إلى أن تتمكن من تنفيذ انتقال آمن ومنظم ومعقول للسلطة، السبت الماضي.

خبيرة التوقعات اللبنانية الشهيرة قالت عن الواقعة، في تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي نيشان، على قناة الجديد اللبنانية: "أرى فنزويلا في حالة قاسية، وستعاني من فوضى وخراب".

وأضافت بشأن توقعاتها عن الأحداث في 2026، في فيديو بتاريخ 31 ديسمبر 2025: "رئيس فنزويلا مادورو تحت دائرة التهديد والخطر وأراه خارج السلطة".

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتقال رئس فنزويلا، وتباينت ردود الفعل بين رواد موقع إكس.

وأكد البعض أن ليلى عبد اللطيف، عميلة ولديها أشخاص يوصلون لها كل شيء من صناع القرار في العالم، في حين رأى آخرون أن هذا التوقع نتيجة تحليل للأوضاع السياسية.

ليلى عبد اللطيف اعتقال رئيس فنزويلا الأزمة السياسية في فنزويلا

