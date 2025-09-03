مسافر يثير الجدل باصطحاب 5 صقور على متن طائرة ركاب (فيديو)

كتب – أحمد الضبع:

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما ظهر مسافر يرتدي الزي الخليجي وهو يصطحب معه 5 صقور داخل إحدى الطائرات.

ووفقًا للمقطع، ظهر الرجل وهو يتجول في الممرات حاملاً صقوره، بينما استغل عدد من الركاب الموقف لالتقاط صور ومقاطع تذكارية بهواتفهم، في مشهد غير مألوف على متن الرحلات الجوية التجارية.

المشهد أثار جدلًا واسعًا محتدمًا على منصة "إكس"، إذ تساءل بعض المستخدمين عن كيفية السيطرة على الحيوانات داخل الطائرة، الكارثة التي قد تحدث على هجوم تلك الصقور على الركاب.

ولم تعرف حتى الآن شركة الطيران الناقلة أو خط سير الرحلة أو جنسية الراكب، بينما اكتفى رواد مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة والدهشة من الواقعة.

قواعد صارمة للحيوانات على متن الطائرات

وبحسب اللوائح المعلنة من شركة "إير كايرو"، فإن اصطحاب الحيوانات الأليفة في المقصورة يخضع لشروط مشددة، أبرزها أن يقتصر على القطط والكلاب صغيرة الحجم التي لا يتجاوز وزنها 8 كيلوجرامات داخل حاويات خاصة ومعتمدة، مع تقديم شهادات التطعيم اللازمة، فيما يُمنع تمامًا نقل أي أنواع أخرى من الحيوانات داخل مقصورة الركاب.

وتحذر شركات الطيران من إخراج الحيوانات من الحاويات خلال الرحلة، وتحمل المسافر كامل المسؤولية في حال رفض أي دولة إدخال الحيوان أو تعرضه لأي إصابة أو وفاة.

ويعامل اصطحاب الحيوانات كأمتعة إضافية برسوم تصل إلى 75 دولارًا للرحلة الواحدة، بينما يسمح بنقل حيوانات الخدمة مثل كلاب المكفوفين مجانًا وفق ضوابط خاصة.

