فقدت البصر واكتسبت البصيرة.. قصة «آية» قاهرة السرطان وبطلة الأزهر

في قلب صعيد مصر، وتحديدا بقرية شطورة بمحافظة سوهاج، عاشت البطلة آية السيد مهني، فتاة صغيرة كانت عيناهما تلمعان بالأمل والحياة، حتى جاءها المرض القاسي، ورم في المخ أجبرها على مواجهة حقيقة فقدان بصرها.

بالنسبة للكثيرين، كانت تلك نهاية الحكاية، لكن بالنسبة لآية، كانت البداية التي جعلتها تعثر على الكنز الدفين في ذاتها، إنها البصيرة التي ترى بها ما لا يراه غيرها.

بعد العملية الجراحية التي أطفأت نور عينيها، دخلت آية عالما مختلفا، عالم الظلام، لكنها لم تغرق فيه، بل قررت أن تصنع من ذلك الظلام نورا لا ينطفئ، والتحقت بالأزهر الشريف، حيث تعلمت أن ترى الحياة بقلبها قبل عينيها.

مرت الأيام، و«آية» تدرس وتذاكر بجد، وتحفظ القرآن الكريم حتى أتممته، متحدية كل الصعاب.

ولم يكن هذا النجاح ليكتمل لولا دعم والديها اللذين حملا على عاتقهما طموحها في التفوق وختم القرآن الكريم، مقدمين لها كل الدعم والرعاية.

وقبل ظهور نتيجة جهدها في الشهادة الإعدادية الأزهرية، أجرت المستشفى فحوصات طبية جديدة، لتكتشف إصابة «آية» بورم آخر في العمود الفقري، وقرر أطباء مستشفى 57357 إجراء عملية عاجلة لها.

وبعد أيام، جاءت المفاجأة السارة لـ«آية» بحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين في سوهاج، بنسبة 99.6%.

وحينما انتشرت قصتها، لفتت انتباه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي قرر تكريمها على عزيمتها وإصرارها على التميز الدراسي رغم معاناتها مع المرض.

وبعد رجوعها لمسقط رأسها، قرر اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تكريمها لتكون نموذجا لأبناء جيلها في تحدي الصعاب.

وخلال التكريم، عبرت «آية» عن رغبتها في لقاء شيخ الأزهر، الذي استجاب لطلبها وحدد موعدا للقائها.

وضجت موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء والتبريكات لـ«آية»، إذ أعرب الكثير من المستخدمين عن إعجابهم بقصتها وعن تمنياتهم لها بالشفاء والتوفيق في مستقبلها الدراسي والحياتي.

وفي حديثه مع «مصراوي»، قدّم السيد مهني، والد آية، الشكر والامتنان لكل من ساهم في دعم ابنته رحلتها الصعبة.

وأضاف: «هذا التكريم الذي حظيت به آية لم يكن فقط اعترافا بتفوقها العلمي، بل رسالة أمل لكل طفل يواجه تحديات في حياته».

وتابع: «نحن فخورون جدا بما حققته آية، وسنظل داعمين لها في كل خطوة تخطوها نحو مستقبل أفضل، بإذن الله تعالي».