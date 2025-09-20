وفاة "أجمل طفلة في العالم" بسبب كتلة على وجهها.. ما القصة؟

ثوان بين الحياة والموت.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في اللحظة الأخيرة (فيديو)

كتب – سيد متولي

تحدثت سيدة عن معاناتها بعد أن ألقى الأطباء باللوم خطأً على والد طفلتها ووجود ورم سرطاني مميت على وجه ابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا.

كانت كايلي ريد مع ابنتها ديليلا راي عندما شعرت بالكتلة بحجم حبة البازلاء، وبسبب شعورها بالقلق، حجزت موعدًا مع الطبيب على الفور في اليوم التالي، وأرسلها طبيب عام إلى مستشفى راسل هول في دودلي.

وبشكل مأساوي، وبعد أشهر من التأخير، استسلمت ديليلا راي لحالتها وتوفيت عن عمر يناهز 19 شهرًا فقط، ما ترك والديها مدمرين.

واتهمت السيدة ريد، التي لديها أربعة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 11 و7 و3 و4 أشهر، موظفي المستشفى بـ "الإهمال" وتقول إنها ستتخذ "إجراء قانونيا".

وقالت الأم المنكسرة القلب: "مع كل هذا التأخير والتشخيصات الخاطئة طوال الوقت، أعتقد أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية أهملتها ولم تقدم لها الرعاية التي تستحقها.

"أعتقد أن فرصة ديليلا راي للبقاء على قيد الحياة كانت ستكون أفضل لو أنهم تعاملوا مع الأمور في وقت أقرب بدلاً من تأخير رعايتها."

وقالت السيدة ريد إنها عندما وجدت الورم على وجه ابنتها، اتصلت بطبيبها العام في صباح اليوم التالي، بعد إحالة الطفلة بسبب إصابتها "غير العرضية"، تم إرسالها إلى مستشفى راسل هول.

تم نقل ديليلا راي إلى المستشفى من قبل والدها، لكن السيدة ريد تدعي أن الأطباء هناك تجاهلوا مخاوف الأسرة بشأن الكتلة.

"من ما قاله والدها، فإنهم لم يفحصوا الكتلة، وسارعوا إلى افتراض أنها إصابة ناجمة عن أحدنا"، قالت.

وأضافت: "عندما وجدنا الكتلة لأول مرة، كنت أشعر بالقلق لأنه يقال دائمًا أن الكتل قد تكون سرطانية، لكنني اعتقدت أنها قد تكون كيسًا".

بعد أن راجع الأطباء فحص التصوير المقطعي المحوسب، قرروا أن ديليلا راي، التي كانت قد أتمت عامها الأول للتو، تعاني من آفة كيسية في الأنف.

وقيل لكايلي، البالغة من العمر 27 عامًا، إن ابنتها سيتم إحالتها إلى طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة ، وهو متخصص يقوم بتشخيص حالات الأذن والأنف والحنجرة والرأس - وأنها ستسمع منهم في غضون أسبوع.

وتزعم السيدة ريد أنها تابعت هذا الأمر بعد أسبوعين لتكتشف أن الإحالة لم تتم أبدًا، وفي نهاية المطاف، تم حجز موعد لديليلة راي مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، إذ استمرت الكتلة في النمو لعدة أشهر.

بعد هذا الموعد، تم تحويل الطفلة إلى مستشفى برمنجهام للأطفال، ولكن عندما اتصلت كايلي للاستفسار عن موعد، قيل لها إنه سيكون هناك انتظار لمدة ثلاثة أشهر.

أرسلت على الفور صورًا للنمو السريع للكتلة الوجهية لديليلا راي، ثم تم حجزها بعد يومين.

خضعت ديليلا راي لفحوصات بالأشعة، وتمت رؤية عائلتها لمناقشة النتائج، لقد تقرر أن هناك حاجة إلى إجراء خزعة، وتم تحديد موعد لذلك، خلال كل الوقت بين المواعيد، استمرت الكتلة في النمو وتشويه وجه ديليلا راي.

وأُبلغت كايلي أن ابنتها تعاني من ورم ليفي عضلي - وهو ورم غير سرطاني - وتم حجز موعد لها لإجراء عملية جراحية.

كان الورم قد أكل عظامها، وتقرر إزالة الفك العلوي الأيسر وعظام الأنف اليسرى وعظام الوجنتين اليسرى وقاع العين اليسرى واستبدالها بلوحة من التيتانيوم.

وتم إلغاء العملية الجراحية لأن الأطباء أرادوا إعطائها العلاج الكيميائي أولاً، وتبين أن ما تعانيه في الواقع هو سرطان الأنسجة الرخوة.

وقد تقرر أن الجراحة كانت محفوفة بالمخاطر، ومن المؤسف أن ديليلا راي توفيت بعد بضعة أيام، عن عمر يناهز 19 شهراً، تاركة أسرتها مدمرة.

وقالت السيدة ريد إنها تتخذ الآن "إجراءً قانونيًا" ضد مستشفى راسل هول، وتتطلع "ربما" إلى مقاضاة المستشفى الثاني في برمنجهام أيضًا.

وأضافت: "ابنتي كانت فتاةً لطيفةً للغاية، شخصيةٌ رائعة، كانت جريئةً وتعرف ذلك، محبةٌ جدًا أيضًا، أجمل فتاة في العالم".

"أود في المستقبل أن أزيد الوعي بهذا المرض القاسي، ولكنني أريد أيضًا أن يتم محاسبة هيئة الخدمات الصحية على الدور الذي لعبته في وفاة ابنتي، حيث يمكنك أن تتخيل أن هذا أثر على عائلتنا بشكل كبير."

