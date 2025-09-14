واقعة غريبة.. امرأة تسكب ماء مغليا على جارتها وحفيدها لسبب صادم (صور)

كتب – سيد متولي

اعتدت امرأة تدعى إينا بريستلي على جارتها سو فارلي وحفيدها البالغ من العمر أربع سنوات، بسكب ماء مغلي عليهما أثناء توجههما إلى المدرسة، في مدينة مورلي بمقاطعة ويست يوركشاير في بريطانيا.

وقالت صحيفة ذا صن، إن كاميرات المراقبة أظهرت لحظة خروج بريستلي من منزلها وسكبها الماء على رأس ووجه المسنة، بينما كان الطفل في عربة، وسط صرخات ألم، قبل أن تعود المتهمة إلى منزلها بهدوء.

وتسبب الاعتداء في إصابات شديدة للجدة، حيث أصيبت بحروق في الوجه وفروة الرأس والأذن، وتسببت البثور في إغلاق إحدى عينيها، لكن ارتداءها معطفا شتويا ونظارات طبية ساعد في تخفيف الأضرار ومنع وصول الماء المغلي مباشرة إلى عينيها.

أما الطفل، فقد نجا من الحادث بأعجوبة، ووصفت الجدة نجاته بـ"المعجزة"، مؤكدة أن قلقها على سلامته طغى على شعورها بالألم.

من جانبها، قالت دونا، ابنة الضحية البالغة من العمر 35 عاما، إن الخلافات مع الجارة المعتدية كانت مجرد نزاعات بسيطة استمرت لسنوات، تمحورت حول حدود الأسوار، ولم يتوقع أحد أن تتصاعد إلى هذا الهجوم العنيف.

وأضافت أن والدتها تعاني حاليا من صدمة نفسية، واضطرت لتناول أدوية منومة بسبب الكوابيس والذكريات المؤلمة التي تلاحقها.

وأدانت المحكمة إينا بريستلي بتهمة "التسبب في أذى جسدي فعلي"، لكنها لم تسجن نظرا لحالتها الصحية، واكتفت بفرض عقوبة الخدمة المجتمعية لمدة عامين، مع إلزامها بحضور 25 يوما من أنشطة إعادة التأهيل، وإصدار أمر يمنعها من التواصل مع الضحية.

وأثار هذا الحكم استياء عائلة الضحية، حيث وصفت الابنة القرار بأنه "غير عادل"، مؤكدة أن والدتها ستظل تعاني من تبعات الحادث مدى الحياة.

وأشارت سو فارلي إلى أنها باتت تعيش في خوف مستمر، وتتجنب المرور قرب منزل جارتها السابقة، بينما أوضحت ابنتها أنها قامت بتركيب كاميرات مراقبة إضافية خوفاً من تكرار الاعتداء.

واختتمت قائلة: "أمي امرأة طيبة ولم تكن تستحق ما حدث... كيف يترك المعتدي حرا، بينما تعيش الضحية في قلق دائم؟".

اقرأ أيضا:

أغرب طلاق في أمريكا.. سيدة تنفصل عن زوجها بسبب ترامب

أم تحتجز طفلتها في غرفة مظلمة مع "دبدوب".. وهذا ما حدث

هجوم مروع.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)

10 صور تكشف أسرار حياة الأمير هاري بعد تبرعه لأطفال غزة وأوكرانيا

أثارت الجدل بمضاعفات حقنة فيلر بالأنف.. من هي البلوجر كنزي مدبولي؟



