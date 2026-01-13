إعلان

رئيس الشيوخ يهنئ المستشار هشام بدوى بمناسبة فوزه برئاسة مجلس النواب

كتب : نشأت علي

12:13 ص 13/01/2026

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للمستشار هشام بدوي، بمناسبة فوزه برئاسة مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في برقية التهنئة :"يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة توليكم رئاسة مجلس النواب، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامكم الوطنية الجليلة".

واضاف: "إذ أؤكد اعتزازي بالتعاون البنّاء بين مجلسي النواب والشيوخ، فإنني على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز المسار الديمقراطي فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

