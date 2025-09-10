أفخم 10 حمامات سباحة في العالم.. أحدها داخل كهف

كتب- أحمد الضبع:

بعدما كانت حمامات السباحة الفندقية المميزة تقتصر على كونها مكانا للانتعاش، تحولت مع التقدم الهندسي إلى أعمال معمارية ساحرة تضيف لمسات فاخرة لأي رحلة.

من بحيرات معلقة على الجبال إلى أحواض تطل على الغابات المطيرة أو المدن الصاخبة، هذه المسابح قادرة على تحويل إجازتك إلى تجربة استثنائية.

وبحسب موقع Pocket Wanderings المتخصص في السفر الفاخر، إليك قائمة بأكثر 10 حمامات سباحة غريبة وفاخرة حول العالم.

1- فندق ماندارين أورينتال في بحيرة كومو بإيطاليا

الفندق من أفخم المنتجعات على ضفاف بحيرة كومو، ويضم مسبحًا داخليا أشبه بكهف محفور في الجبل، إلى جانب مسبح خارجي عائم يمنح الضيوف إطلالة ساحرة على البحيرة وجبال الألب.

2- فندق كرالرهوف في النمسا

منتجع جبلي أنيق يجمع بين الفخامة والهدوء، بينما المسبح الخارجي الدافئ يمتد إلى قلب غابة، ويمنح الضيوف مشاهد خلابة سواء في الصيف أو بين الثلوج.

3- حدائق بالي المعلقة في إندونيسيا

وجهة استوائية ساحرة، حيث تمتلك كل فيلا مسبحا خاصا يطل على أشجار جوز الهند والبن، إلى جانب مسابح "إنفينيتي" مزدوجة تمنح الزائر إحساسا بالسباحة فوق غابات أوبود.

4- منتجع بورجنستوك في سويسرا

منتجع صحي فاخر يقع على ارتفاع 500 متر فوق بحيرة لوتسرن، بينما المسبح اللامتناهي هنا يعطي شعورا وكأنك تسبح في قلب الطبيعة، مع تصميم معماري سويسري فريد.

5- منتجع ون آند أونلي ريتي راه في المالديف

وجهة الأحلام لعشاق البحر، حيث الفيلات المطلة على الشاطئ وأنشطة الغوص الفريدة، كما يضم مسابح طويلة مصممة لتعكس مشهد البحر والسماء في لوحة ساحرة.

6- فندق ألبين بانوراما هوبرتوس في إيطاليا

مسبح معلق على حافة منحدر صخري مع قاع زجاجي يتيح للسباحين رؤية الفراغ أسفلهم، بينما تصميمه المبتكر يجعله واحدا من أكثر حمامات السباحة جرأة في العالم.

7- فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة

أيقونة سياحية عالمية تضم أكبر مسبح "إنفينيتي" على سطح مبنى في العالم، على ارتفاع 57 طابقا فوق سنغافورة، بينما المشهد الليلي هنا يضاهي سماء مرصعة بالنجوم.

8- فندق فورسيزون سفاري لودج في سيرينجيتي بتنزانيا

تجربة سباحة لا مثيل لها بجوار الحياة البرية، حيث يطل المسبح مباشرة على بركة طبيعية يرتادها الأفيال والأسود والجاموس، ما يجمع بين المغامرة والرفاهية.

9- فندق تشيدي مسقط في سلطنة عمان

واحة أنيقة في قلب العاصمة العُمانية، تضم ثلاثة مسابح فسيحة، أبرزها مسبح بطول 103 أمتار يعد الأطول في الشرق الأوسط، مع إطلالات خلابة على خليج عمان.

10- فندق مانون ليه سويتس – الدنمارك

فندق أيقوني في كوبنهاجن، اشتهر بمسبحه الذي يشبه غابة استوائية داخلية، ويحتوي على نباتات خضراء معلقة وأجواء مضاءة بمصابيح رومانسية تمنح المكان طابعًا أشبه بالجنة.

