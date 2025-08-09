فرح أسطوري.. 16 صورة ومعلومات عن زوج البلوجر يومي

كتب- محمود عبده:

بعد فترة طويلة من التكتم والتكهنات، كشفت خبيرة التجميل وصانعة المحتوى اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم "الدكتورة يومي"، عن هوية شريك حياتها، لتنهي بذلك فصول الغموض وتشعل مواقع التواصل مجددا.

يومي، التي لطالما حافظت على خصوصية علاقتها، فاجأت متابعيها بنشر صور من حفل ما قبل الزفاف، مؤكدة أن العريس هو رجل الأعمال التركي-البريطاني غورهان كيزيلوز، في أول إعلان رسمي عن العلاقة التي كانت محط اهتمام الجمهور منذ أشهر.

أول ظهور رسمي بعد أشهر من التساؤلات

في بداية علاقتهما، فضلت يومي إبقاء التفاصيل طي الكتمان، واكتفت بمشاركة صور غامضة من شهر العسل، وأثارت الجدل آنذاك بتعليقها على إحدى الصور بـ"مدام ك"، مما فتح باب التكهنات حول هوية شريك حياتها.

من هو عريس يومي؟

- الاسم: غورهان كيزيلوز

- السن: من مواليد عام 1989 (36 عاما)

- الجنسية: تركي – بريطاني

- الوظيفة: مؤسس ورئيس تنفيذي لعدة شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا، العقارات، الطيران، والألعاب الإلكترونية

- الثروة المقدرة: نحو 700 مليون دولار حتى عام 2025، مع توقعات بتجاوز المليار نهاية العام الجاري

كيزيلوز يعرف بكونه من الأسماء اللامعة في عالم ريادة الأعمال، إذ أسس شركة "لانيستار" للتكنولوجيا المالية في عام 2019، كمنصة مبتكرة تنافس البنوك التقليدية، كما يرأس مجموعة "نيكسوس إنترناشونال القابضة" ذات الاستثمارات العالمية المتنوعة.

من أبرز مشاريعه أيضا شركة "ميجابوستا" للألعاب الرقمية، التي حققت في 2024 إيرادات قياسية تجاوزت 400 مليون دولار، خصوصا في السوق البرازيلي.

زفاف فاخر وخاتم يثير الجدل

الصور التي شاركتها يومي من الحفل الفخم لم تكن الوحيدة التي خطفت الأنظار، فقد استحوذ خاتم الزواج على نصيب وافر من التعليقات، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى أن قيمته تتراوح بين 1.2 إلى 1.8 مليون ريال سعودي.

ماض عاطفي محط اهتمام

بحسب تقارير إعلامية، فإن كيزيلوز كان قد ارتبط سابقا بشابة لبنانية تدعى "كارول" في زفاف فاخر عام 2022، مما دفع المتابعين للبحث في خلفيته الشخصية وعلاقاته السابقة.

ويعرف كيزيلوز نفسه بأنه "رائد أعمال عصامي"، بدأ من الصفر وبنى إمبراطورية متعددة القطاعات، ليصبح واحدا من الوجوه المؤثرة في مشهد التحول الرقمي واقتصاد المستقبل.