5 أنواع ملابس تجذب الطاقة الإيجابية وأخرى تستنزفك.. اعرف السر

كتبت- نرمين ضيف الله:

قد لا ندرك دائمًا أن ما نرتديه قد يؤثر في طاقتنا اليومية، فالأقمشة والألوان ليست مجرد عناصر جمالية، بل يعتقد أن لها قدرة على امتصاص الطاقات السلبية أو تعزيز الطاقة الإيجابية داخل الجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع "quantumawakening"، نستعرض أبرز أنواع الملابس التي يعتقد أنها تدعم الطاقة الإيجابية، وأخرى يفضل تجنبها.

ملابس تمتص الطاقة السلبية وتدعم الطاقة الإيجابية

الأقمشة الطبيعية مثل الكتان، والقطن العضوي، والصوف، والحرير.

الكتان: يقال إن تردده يصل إلى 5000 هرتز، ما يعزز الشفاء والطاقة الإيجابية.

الصوف: يوفر دفئًا وحماية ويُعد عازلًا طبيعيًا للطاقة.

الحرير: طاقته محايدة ومنسجمة، تحافظ على الهالة وتوفر حماية إضافية.

القطن العضوي: يسمح بتدفق الطاقة بحرية ويُعزز حيوية الجسم.

الملابس النظيفة والجديدة

يعتقد أن غسل الملابس وتجديدها باستمرار يساعد على تجديد الطاقة والتخلص من السلبية.

ملابس يُفضل الابتعاد عنها

الملابس غير المغسولة أو المتسخة، إذ قد تحمل طاقات سلبية.

الملابس الممزقة أو البالية.

الملابس التي تحتوي على رموز عدائية أو سلبية.

الأقمشة الصناعية مثل البوليستر.

الملابس السوداء بالكامل، حيث يُعتقد أنها تمتص كل الطاقات من حولها.

الملابس الضيقة أو غير المريحة.

الملابس القديمة جدًا أو المستعملة.

