احرص عليها.. 5 فوائد للبلح على صحة الجسم

يزداد الاهتمام بالتغذية الطبيعية التي تُعزز صحة الجسم، ومن بين هذه الكنوز الغذائية، يبرز البلح كفاكهة غنية بالعناصر الغذائية، تُستخدم منذ القدم في تقاليد عديدة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز فوائده وفق موقع "هيلث لاين" الطبي.

يدعم صحة الجهاز الهضمي بفضل الألياف

البلح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

الألياف تساعد كذلك في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون، ما يحسن الهضم بشكل عام ويُخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي تناول عدد قليل من حبات البلح يوميًا قد يُحدث فرقًا حقيقيًا في صحة الجهاز الهضمي.

يعزز طاقة الجسم بشكل طبيعي

يحتوي البلح على مزيج مثالي من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، الفركتوز، والسكروز، ما يجعله مصدرًا فوريًا للطاقة.

يساهم في دعم صحة القلب

البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان بكميات جيدة في البلح، يلعبان دورًا محوريًا في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وضبط ضغط الدم.

هذه المعادن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة تُساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الالتهابات.

يعزز وظائف الدماغ والذاكرة

تشير دراسات إلى أن المركبات الطبيعية في البلح، خصوصًا مضادات الالتهاب، قد تقلّل من خطر الإصابة بأمراض التنكّس العصبي مثل الزهايمر.

كما أن تناول البلح بانتظام يُمكن أن يدعم التركيز والذاكرة، خاصة عند كبار السن، بفضل تأثيره الإيجابي على صحة الأعصاب.