"أميرة".. قصة أول محجبة تتوج بلقب ملكة جمال 2025

كتبت- أسماء مرسي:

توّجت أميرة حشوي، البالغة من العمر 25 سنة والمقيمة في ديربورن هايتس بولاية ميشيجان بلقب ملكة جمال مقاطعة واين 2025، وأصبحت أول امرأة محجبة تفوز بهذا اللقب.

تتطلب المسابقة من كل متسابقة تبني مبادرة اجتماعية تدافع عنها، اختارت أميرة مبادرتها تحت عنوان "اخطُ للأمام وقدم الخدمة"، والتي تهدف إلى تشجيع اللياقة البدنية والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعبرت عن فخرها بلقبها ومبادرتها في منشور على صفحتها بموقع "إنستجرام"، حيث قالت: "مرحبا، اسمي أميرة، مبادرتي هي اخطُ للأمام وقدم الخدمة، وأنا ملكة جمال مقاطعة وين الجديدة".

من هي أميرة حشوي؟

بدأت أميرة دراستها الجامعية في جامعة ولاية واين عام 2017، حيث تخصصت في الاقتصاد والتاريخ، وسرعان ما برزت في مناصب قيادية طلابية.

خلال سنواتها الجامعية، تولت رئاسة نادي التاريخ، وعملت كمديرة لوسائل التواصل الاجتماعي في جمعية الطلاب اللبنانيين، كما شغلت منصب مديرة الشؤون المجتمعية في مجلس الطلاب.

وفي عام 2021، التحقت بكلية الحقوق التابعة للجامعة، وأكملت دراستها في مايو 2024، حيث أدت اليمين القانونية رسميا كمحامية.

فرصة للمنافسة على مستوى وطني

لا يقتصر فوز أميرة بلقب ملكة جمال مقاطعة واين على مجرد التتويج، بل يمنحها فرصة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال ميشيجان، ثم التنافس في مسابقة ملكة جمال أمريكا.

منظمة ملكة جمال أمريكا منصة وطنية ساهمت في إطلاق مسيرات مهنية ودعم قضايا مهمة على مدار أكثر من 100 عام.