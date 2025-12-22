قالت الدكتورة هبة السيد، باحث بقسم الوراثة الإكلينيكية، المركز القومي للبحوث، إن العشى الليلي التهاب الشبكية الصبغي (Retinitis Pigmentosa)، يُعد أحد أشهر أمراض العيون الوراثية، ويتميز بضُمور تدريجي في الخلايا المستقبلة للضوء.

وأضافت الدكتورة هبة السيد، خلال مقالة علمية نشرها المركز القومي للبحوث، أنه يؤدي إلى 3 أعراض ضعف الرؤية الليلية، ضيق مجال الإبصار (الرؤية النفقية)، فقدان البصر في المراحل المتقدمة.

وأوضحت الباحث بقسم الوراثة الإكلينيكية أن التشخيص يعتمد على التاريخ المرضي، وفحص قاع العين، وتخطيط الشبكية، وفحص العصب البصري.

وأشارت إلى أن طرق الوراثة تشمل النمط المتنحي (غالبًا نتيجة زواج الأقارب)، النمط السائد، الوراثة المرتبطة بالأم.

