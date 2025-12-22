مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"حادث خطير وحزن والدته".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عمرو زكي

كتب - يوسف محمد:

04:30 ص 22/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي (2) (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 17 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي ومنه فضالي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما عاد للظهور الإعلامي مرة آخرى، بعد غياب استمر لفترة طويلة خلال الفترة الماضية.

وحل عمرو زكي أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، ضيفا على برنامج "الكلاسيكو"، الذي يتم تقديمه عبر قناة "أون"، للحديث عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية وحقيقة تعرضه لأزمة صحية خطيرة في الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبالرغم من غياب زكي خلال الفترة الماضية، عدم ظهوره بشكل كبير على الساحة الرياضية في مصر، إلا أنه يعد واحدا من أبرز وأهم نجوم الرياضة المصرية، الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، مما جعله محط اهتمام دائم من كل المتابعين.

أبرز المعلومات عن عائلة عمرو زكي

ويبلغ زكي من العمر 42 عاما، فهو من مواليد أبريل 1983 بالمنصورة.

وكان نجم الكرة المصرية دائما بعيدا يحرص على جعل حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، لذلك لا تتوفر الكثير من المعلومات عن أفراد عائلته.، إلا أن المعروف عن عائلة زكي أنه يمتلك أخ يدعى صابر زكي والذي يعتبره زكي والده الثاني.

ويذكر أن عمرو زكي، كان قد تعرض لحادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي، في أغسطس من عام 2019.

ووالد عمر زكي حسن زكي، كان قد رحل عن عالمنا في ديسمبر من عام 2020، صراع مع المرض، فيما تصدرت والدة زكي المشهد بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأكد زكي خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" أمس الأحد، أن والدته تشعر بأنه مظلوم، أن وجوده دون عمل أمر قاسي عليها ويحزنها بشكل كبير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبالنظر إلى زوجة عمرو زكي، فإن المعروف أن زكي تزوج أكثر من مرة، لديه ثلاثة أبناء، حيث لديه من زوجته الأولى ولدين وهما: "خلود ومازن"، كما أن لديه طفل وحيد من زوجته الثانية، الذي انفصل عنها منذ فترة كبيرة أيضا ويدعى يوسف.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرض عمرو زكي عائلة عمرو زكي عمرو زكي وزوجته زوجة عمرو زكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات