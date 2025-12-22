تصدر عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما عاد للظهور الإعلامي مرة آخرى، بعد غياب استمر لفترة طويلة خلال الفترة الماضية.

وحل عمرو زكي أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، ضيفا على برنامج "الكلاسيكو"، الذي يتم تقديمه عبر قناة "أون"، للحديث عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية وحقيقة تعرضه لأزمة صحية خطيرة في الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبالرغم من غياب زكي خلال الفترة الماضية، عدم ظهوره بشكل كبير على الساحة الرياضية في مصر، إلا أنه يعد واحدا من أبرز وأهم نجوم الرياضة المصرية، الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، مما جعله محط اهتمام دائم من كل المتابعين.

أبرز المعلومات عن عائلة عمرو زكي

ويبلغ زكي من العمر 42 عاما، فهو من مواليد أبريل 1983 بالمنصورة.

وكان نجم الكرة المصرية دائما بعيدا يحرص على جعل حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، لذلك لا تتوفر الكثير من المعلومات عن أفراد عائلته.، إلا أن المعروف عن عائلة زكي أنه يمتلك أخ يدعى صابر زكي والذي يعتبره زكي والده الثاني.

ويذكر أن عمرو زكي، كان قد تعرض لحادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي، في أغسطس من عام 2019.

ووالد عمر زكي حسن زكي، كان قد رحل عن عالمنا في ديسمبر من عام 2020، صراع مع المرض، فيما تصدرت والدة زكي المشهد بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأكد زكي خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" أمس الأحد، أن والدته تشعر بأنه مظلوم، أن وجوده دون عمل أمر قاسي عليها ويحزنها بشكل كبير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبالنظر إلى زوجة عمرو زكي، فإن المعروف أن زكي تزوج أكثر من مرة، لديه ثلاثة أبناء، حيث لديه من زوجته الأولى ولدين وهما: "خلود ومازن"، كما أن لديه طفل وحيد من زوجته الثانية، الذي انفصل عنها منذ فترة كبيرة أيضا ويدعى يوسف.

