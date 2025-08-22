البداية من الإسكندرية.. قصة أول ملكة جمال في مصر

كتبت- أسماء مرسي:

تعد مصر من أوائل الدول العربية التي نظمت مسابقات لاختيار "أجمل فتاة"، قبل أن يتحول المفهوم تدريجيا إلى "ملكة جمال" كما نعرفه اليوم.

هذه المسابقات لم تقتصر على الجمال فقط، بل أصبحت منصة لتمكين الشابات وإبراز مواهبهن وثقافتهن.

بداية المسابقة.. من "أجمل فتاة" إلى "ملكة جمال مصر"

تعود أول مسابقة جمال رسمية في مصر إلى عام 1927، حيث أُقيمت في كازينو سان ستيفانو بالإسكندرية.

في تلك النسخة، حصلت يولاند كسار على لقب "أجمل فتاة في مصر"، إذ لم يكن استخدام لقب "ملكة جمال" شائعا، بسبب وجود ملكة حقيقية تحكم البلاد.

وحظيت يولاند باهتمام إعلامي لافت، حيث ظهرت على غلاف مجلة المصور بتاريخ 21 أكتوبر 1927، حاملة هذا اللقب، وفقا لموقع "face2faceafrica".

أول لقب رسمي لملكة جمال مصر

لم يُستخدم لقب "ملكة جمال مصر" رسميا إلا في وقت لاحق، حيث أُقيمت أول مسابقة تحمل هذا الاسم عام 1929، لتصبح منذ ذلك الحين المسابقة الوطنية المعتمدة لاختيار ممثلة مصر في مسابقات الجمال الدولية.

تطور المسابقة في العصر الحديث

منذ عام 2017، تُقام في مصر مسابقتان سنويا تحت مسمى ملكة الجمال:

ملكة جمال الكون مصر، بإشراف هدى عبود.

ملكة جمال مصر "بنت مصر"، بإشراف آمال رزق.

وتهدف كلتا المسابقتين إلى تقديم نموذج حديث لملكة الجمال يجمع بين الأناقة والثقافة والقدرة على التأثير المجتمعي، بما يتماشى مع تطورات العصر.

