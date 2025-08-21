أبرزها كبسولة السحابة.. أغرب تصاميم مقاعد الطائرات في العالم

كتبت- شيماء مرسي

شهدت مقاعد الطائرات على مدار السنوات الماضية تطورات كبيرة في التصميم، سواء من حيث الشكل أو الأبعاد أو المساحة المخصصة للراكب، مع سعي شركات الطيران إلى توفير الراحة من جهة وزيادة الأرباح من جهة أخرى.

وفيما يلي أغرب تصاميم مقاعد الطائرات حول العالم، بحسب ما أورده موقع thenextweb.

كبسولات النوم

ابتكرت شركة طيران نيوزيلندا كبسولات نوم مكونة من طابقين، مزودة بمرتبة خاصة وملاءات وستارة للخصوصية، بالإضافة إلى شاحن USB ونظام تهوية، لكن هذه الكبسولات مشتركة، ولا يسمح للركاب بحجزها إلا لمدة أربع ساعات فقط.

كبسولة السحابة

تصميـم آخر من خطوط طيران نيوزيلندا، يهدف لزيادة راحة الركاب مع خفض التكاليف على الشركة، وتوضع الكبسولات فوق الممرات الخارجية، ويمكن استخدامها للنوم أو الاسترخاء أو إنجاز العمل في مساحة خاصة، أشبه بخزانة علوية للنوم.

فليكس لاونج

يعتمد هذا التصميم على منح مقاعد الدرجة الاقتصادية مرونة غير مسبوقة، إذ يمكن إعادة ترتيبها بعد الإقلاع، وبدلاً من الجلوس في صفوف متتالية، يمكن تحويل المقاعد إلى مجموعات يجلس ركابها وجهاً لوجه.

Zephyr

ابتكر المهندس جيفري أونيل مقاعد طابقية مبتكرة تستهدف تحسين تجربة السفر في الدرجة الاقتصادية، بينما التصميم يزيد من مساحة الجلوس ويسمح بزاوية إمالة أكبر للمقعد، ما يعزز راحة الركاب خلال الرحلة.

إنترسبيس

طورت شركة Universal Movement، ومقرها لندن، مقاعد جديدة مزودة بأجنحة مبطنة قابلة للطي، تمنح الراكب خصوصية أكبر وتوفر مكاناً مريحاً لإسناد الرأس أثناء النوم.

