فأر يرتكب جريمة غريبة.. لن تتوقع ما حدث

تحولت رحلة سياحية في جنوب غرب الصين، إلى مهمة إنقاذ غير عادية عندما سرق فأر مفاتيح سيارة سائح، ما دفع قرية بأكملها إلى المساعدة في استعادتها.

ووقعت الحادثة في 3 أغسطس في بلدة جيني، بمقاطعة ليتانج بمقاطعة سيتشوان الصينية، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست .

وشارك أحد مستخدمي الإنترنت الملقب بـ"الأخ الكلب" أنه بينما كان هو وأصدقاؤه يستكشفون المكان، خرج منه فأر، وسرق مفاتيح سيارته، واختفى في جحره.

وتذكرت فانج، إحدى أفراد المجموعة، أن طفلها كان يُطعم الحيوانات وجبات خفيفة وفاكهة أحضروها من سيارتهم، وضعت العائلة الوجبات الخفيفة في حقيبة مع هاتف محمول ومفاتيح سيارة.

وقالت فانج لمحطة إذاعة وتلفزيون جيانجشي الصينية، بحسب ما نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "لقد فوجئت، فبينما كان انتباهي مشتتًا، لم يقم الفأر بسرقة الوجبات الخفيفة من الحقيبة فحسب، بل قام أيضًا، أمام أعين عائلتي، بسحب مفاتيح السيارة إلى جحره " .

وفشلت المحاولات الأولية لاستعادة المفاتيح باستخدام عصا، ما دفع المجموعة إلى طلب المساعدة من القرويين المحليين، وتوافد القرويون ومتطوعو السياحة للمساعدة، ما حوّل اللحظة إلى عملية مجتمعية واسعة.

حاولوا استخدام أسلاك الفولاذ والمغناطيس وأدوات مؤقتة أخرى، حتى أن رئيس القرية وأمين الحزب انضما إليهما، واستمرت عملية البحث من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً قبل أن يتم استعادة المفاتيح أخيرًا بمساعدة مغناطيس قوي.

وانتشرت القصة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث سخر العديد من المستخدمين من هذه الحيوانات المشاغبة.

وجاء في أحد التعليقات: "ربما يكون الفأر في جحره يُسجل فيديو: 'مرحبًا بالجميع، لقد اشتريتُ سيارة جديدة اليوم!'" ومازح آخر: "بكاميرا رياضية ومفاتيح سيارة، يمكن لهذه الجرذان أن تبدأ تصوير مقاطع فيديو لرحلاتها".

