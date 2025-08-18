فيديو كوميدي.. لاعب كرة قدم يسقط في حفرة عميقة أثناء احتفاله بهدف

كتب – سيد متولي

لا تكتمل كرة القدم إلا باحتفالات اللاعبين بعد تسجيل الأهداف، من "سيوو" لكريستيانو رونالدو إلى "القوس والسهم" لمحمد صلاح، كرة القدم مليئة بمثل هذه الحركات، ورغم أن معظمها بريء ولا يُسبب أي ضرر، إلا أن لاعب كرة قدم إندونيسي بالغ في احتفاله، لدرجة أنه كاد أن يتلقى إصابة خطيرة.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع من مباراة في كأس الاستقلال 2025، سقط مهاجم إندونيسيا تحت 17 عامًا ميرزا فرجات الله في حفرة أثناء احتفاله بهدفه ضد طاجيكستان تحت 17 عامًا في ملعب شمال سومطرة في ديليسيردانج.

وقعت الحادثة في الدقيقة الرابعة والثلاثين من المباراة عندما سجل اللاعب ذو الستة عشر عاما هدفا برأسية رائعة، فرحًا بهذه الضربة، ركض فرجات الله نحو الجمهور للاحتفال، وقفز فوق اللوحات الإعلانية وركض متجاوزًا السياج، ليسقط في حفرة بعمق ثلاثة أمتار، بجوار حظيرة المشجعين.

وهرع اللاعبون والمدربون والمشرفون على الفور نحوه للاطمئنان على سلامة اللاعب، ونجح فرجات الله في الثبات على الأرض دون أن يسقط على مفاصله أو أي جزء حساس آخر من جسده، وبعد أن فزع، شوهد يحتفل مع الجماهير.

وخرج فرجات الله من الملعب بمساعدة الجهاز الفني، واستمر في اللعب لفترة وجيزة قبل أن يُستبدل في الدقيقة 59، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، وحصد آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، سخر بعض المستخدمين مما كان سيحدث لو أعلن الحكم أن الهدف كان تسللا، بينما ألقى آخرون باللوم على إدارة الملعب لعدم وضع سياج أطول.

"تخيل لو أن الهدف كان تسللاً"، هكذا قال أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "هكذا أستنتج".

وعلق ثالث: "لا بد أنه لاعب خارج أرضه، اللاعب صاحب الأرض يعرف ملعبه جيدًا ولن يقفز، وقال رابع: "يا إلهي! كاد أن يُنهي مسيرته. لكن هذا السياج يحتاج إلى بناء أعلى قليلاً."

🚨 Indonesia U-17 player Mierza fell into a 10-foot ditch while celebrating a goal against Tajikistan.



The 16-year-old is fine and injury-free 🙏#soccer #viral #football pic.twitter.com/whB9iZoYl4 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 14, 2025 ">

اقرأ أيضا:

أيقونة الجمال الساحر.. 20 صورة ومعلومات عن أجمل لاعبة كرة قدم في العالم

ميجان ماركل تكشف سرا جديدا عن الأمير هاري.. ما هو؟

من رعاية الخيول إلى ركن السيارات.. تاريخ وتطور مهنة "السايس"

"هتبقى مليونير".. 6 خطوات فعالة لتحقيق ثروة في أسرع وقت

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ



