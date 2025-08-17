ميجان ماركل تكشف سرا جديدا عن الأمير هاري.. ما هو؟

كتب- أحمد الضبع:

كشفت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، البالغة من العمر 44 عامًا، في الإعلان التشويقي الجديد للموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس With Love, Meghan عن جانب صغير يكشف خرقها لبروتوكول العائلة الملكية، حيث شاركت أن زوجها الأمير هاري "لا يحب الإستاكوزا".

ومن التقاليد والبروتوكولات الصارمة لدى العائلة المالكة، ألا يتحدث أي شخص ينتمي إلى العائلة عن أسرار خاصة أو مواقف شخصية تخص أيا من أفرادها سواء بالتلميح أو بالتصريح.

ويستضيف الإعلان الجديد، الذي صدر الثلاثاء، مجموعة جديدة من المشاهير والمؤثرين في منزل مستأجر بولاية كاليفورنيا بالقرب من منزل ميجان وهاري في مونتيسيتو.

ومن بين الضيوف الشيف الإسباني- الأمريكي خوسيه أندريس، الذي يظهر في المقطع وهو يحضر طبقًا من المأكولات البحرية مع الدوقة.

وقالت ميجان: "هل تعرف من لا يحب الإستاكوزا؟ زوجي"، فرد عليها خوسيه بدهشة: "وأنتِ تزوجته؟".

ويرجع النفور الظاهر لهاري من المأكولات البحرية جزئيًا إلى نشأته داخل العائلة الملكية، إذ أفادت تقارير سابقة بأن كبار أفراد العائلة ينصحون عموما بتجنب بعض الأطعمة مثل المأكولات البحرية والثوم وفوا غرا، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار جرانت هارولد، أحد خدم الملك تشارلز السابقين، إلى أن "العائلة الملكية يجب أن تكون حذرة عند تناول المأكولات البحرية لتقليل خطر التسمم الغذائي الذي قد يعرقل جداولهم الرسمية".

وأضاف في مقابلة مع Daily Express عام 2022 أنه: "من المنطقي جدًا تجنب تناول المأكولات البحرية أثناء أداء الواجبات العامة".

وفي المقابل، أشار داريان ماجرادي، الطاهي السابق للملكة إليزابيث، إلى أن العائلة الملكية تتناول المأكولات البحرية أحيانًا، موضحًا صورة لقائمة طعام تعود لعام 1989 أظهرت أن الملكة الراحلة تذوقت سوفليه جراد البحر في قلعة وندسور، معلقًا: "دليل على أن العائلة الملكية تأكل المأكولات البحرية فعلًا".

ويرجح أن امتناع الأمير هاري عن المأكولات البحرية يرتبط جزئيًا بتقديمها بشكل محدود أثناء نشأته في العائلة، نظرًا لمخاطر التسمم الغذائي أو الحساسية، خاصة عند تناولها نيئة.

وقد صرحت ميجان سابقًا بأن المأكولات البحرية من أحب الأطعمة لديها، وقالت لمجلة The New Potato إن "يوم الطعام المثالي لديها يتضمن كميات كبيرة من المأكولات البحرية".

وأضافت عن عشاء أحلامها: "عشاء هادئ من المأكولات البحرية والمكرونة، مع نيجوني لإنهاء الليلة".

إلى جانب المأكولات البحرية مثل الروبيان والإستاكوزا، كان لدى الأمير هاري قاعدة صارمة بعدم شراء فوا غرا من قبل الطهاة، وفقًا لمسؤول سابق في كلارنس هاوس.