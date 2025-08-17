"هتبقى مليونير".. 6 خطوات فعالة لتحقيق ثروة في أسرع وقت

كتبت- شيماء مرسي

يمكن بناء ثروة في أسرع وقت من خلال التخطيط الجيد والقرارات المالية الذكية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم 6 خطوات فعالة تساعد على تحقيق ثروة في أسرع وقت، وفقا لموقعي "guardianlife" و "edelmanfinancialengines".

تحديد الأهداف المالية

يجب في البداية تحقيق الأهداف القابلة للتحقيق ومراجعتها بانتظام، كما أن تدوين الأهداف قد يسهل تنفيذ خطتك المالية بنجاح.

إنشاء الميزانية

يمكن للميزانية أن تساعدك على التحكم بشكل أفضل في شؤونك المالية وتحقيق أهدافك طويلة المدى.

حاول زيادة الدخل

حاول اكتساب مهارات جديدة، وهذا يجعلك أكثر قيمة في وظيفتك الحالية، مما يزيد من فرصك في الحصول على ترقية أو زيادة في الراتب، أو الانتقال لوظائف أخرى ذات رواتب أعلى.

التقليل من إنفاقك

يجب تدوين كل ما تنفقه لتحديد المجالات التي يمكنك تقليلها، مثل تناول الطعام في الخارج أو الترفيه أو السفر، والتوقف عن الإنفاق على أي شيء لم تعد تستخدمه أو تحتاجه واستخدام النقود بدلا من بطاقات الائتمان في مشترياتك اليومية.

سداد الديون

من الضروري وضع خطة لسداد الديون، لأنه كلما سددت ديونك بشكل أسرع، زادت الأموال المتاحة لك للاستثمار والادخار

الادخار

ادخار المال قد يسهم في بناء الثروة وتحقيق الأمان المالي، لذا بعد أن تقوم بتغطية نفقاتك المعيشية الأساسية وتسوية جزء من ديونك وتخصيص مبلغ للطوارئ يمكنك البدء في وضع خطة للادخار.

