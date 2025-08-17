كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان "التريند" ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رحيلها عن نادي يوفنتوس الإيطالي وانضمامها رسميا إلى نادي كومو للسيدات.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل، وصحيفة "theguardian" البريطانية، وموقع "cochranewolvesfc".

من هي أليشا ليمان؟

- لاعبة كرة قدم سويسرية.

- وُلدت في 21 يناير 1999 في تاجيرتشي بسويسرا.

- تبلغ من العمر 26 سنة.

- بدأت مشوارها الكروي في سن مبكرة، وانضمت لاحقا إلى نادي بي إس سي يونج بويز السويسري.

- انتقلت في عام 2018 إلى نادي وست هام يونايتد لتشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

- تُعرف بسرعتها ورشاقتها وموهبتها الكروية.

- لُقبت بـ"لاعبة كرة القدم الأكثر جاذبية في العالم".

- لكنها لم تكتف بجمالها، بل أثبتت حضورها على أرض الملعب من خلال مهاراتها وإصرارها على التطور.

- بالإضافة إلى مهاراتها، تتميز بشخصيتها الجذابة وشغفها بكرة القدم النسائية، ما جعلها قدوة للعديد من اللاعبات.

- كما تعد واحدة من أشهر الوجوه في كرة القدم النسائية.

- لديها قاعدة جماهيرية ضخمة على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 16.6 مليون متابع.