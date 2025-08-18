خطفت الأنظار بجمالها في عقد قرانها.. 9 معلومات عن البلوجر هيا كرزون

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المؤثرة الأردنية هيا كرزون الأنظار بجمالها وإطلالتها خلال احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور من الحفل، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

إطلالة ملكة ساحرة

وتألقت العروس بإطلالة ساحرة وملكية، إذ ارتدت فستان بأكمان منفوشة باللون الأزرق الفاتح بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

ونسقت مع الفستان كاب طويل من نفس الخامة، ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، مع وضع "حجاب" شفاف يتناسب مع لون الفستان.

بينما أطل زوجها مرتديا بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميص أبيض.

في هذا الصدد، إليكم أبرز معلومات عن هيا كرزون، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- هيا كرزون، مؤثرة أردنية.

- تنتمي لعائلة فنية، فهي شقيقة الفنانة ديانا كرزون، وتوأم المؤثرة زين كرزون.

- تهتم بمجال الموضة والأزياء.

- تميزت بأسلوبها العفوي والجذاب، وهو ما جعلها من أبرز المؤثرات في الأردن والعالم العربي.

- تشارك متابعيها بإطلالاتها اليومية ونصائح الجمال وأسلوب الحياة.

- أعلنت خطبتها من رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي في نوفمبر 2024.

- تحظى هيا بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- كما تحرص على نشر صورا لإطلالاتها اليومية وأحدث أخبارها على صفحتها بـ"إنستجرام".

- يتابعها على موقع "إنستجرام" 779 ألف متابع.

