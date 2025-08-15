مشعوذة في قبضة الأمن الكويتي.. ما وجد داخل منزلها لا يصدق

كتب - محمود عبده:

نفذت الجهات الأمنية في الكويت مداهمة ليلية ناجحة استهدفت منزل سيدة متقاعدة يشتبه في تورطها بممارسة أعمال السحر والشعوذة، مستغلة بذلك حاجة بعض الأشخاص لحلول لمشكلاتهم الشخصية، بحسب موقع CNN بالعربية

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق لحظة المداهمة، حيث ظهرت مشاهد تظهر المضبوطات التي عثر عليها في منزل المشتبه بها، والتي تضمنت أعشابا غير مألوفة، وأحجارا تستخدم في طقوس مشبوهة، إلى جانب مستندات يشتبه بأنها ذات صلة بعمليات نصب واحتيال.

وبحسب بيان الوزارة، فإن "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" تمكنت من ضبط المتهمة بعد رصد تحركاتها والتأكد من صحة المعلومات الواردة حول ممارساتها، حيث كانت تقوم بإيهام ضحاياها بقدرتها على حل النزاعات العائلية وجلب الحظ وفك السحر مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار إذن قانوني، تحركت القوة الأمنية إلى موقع سكنها في منطقة المنقف، وتم القبض عليها وتحويلها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقها.

الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم من انتشار مثل هذه الظواهر التي تستغل فيها مشاعر الضعف لدى بعض الأشخاص، وتروج للخرافات على حساب الوعي المجتمعي.

وتواصل السلطات الكويتية جهودها لمكافحة ما تصفه بـ"الظواهر الدخيلة"، في إطار حملاتها المستمرة لحماية المجتمع من مختلف أشكال الاحتيال والممارسات غير القانونية.

