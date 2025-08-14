"رجل في مواجهة أسد".. لقاء ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع من مصنع أسمنت في منطقة جوناجاد بولاية جوجارات في الهند، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين رجل وأسد.

يُظهر الفيديو، الذي نشرته مسؤولة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، رجلًا وأسدًا يلتقيان خارج بوابة مصنع أدامار للأسمنت في قرية باتابور، بمقاطعة جوناجاد بولاية جوجارات، قبل أن يهربا في اتجاهين متعاكسين، بحسب موقع ndtv.

يبدأ الفيديو برجل يخرج من مصنع حوالي الساعة العاشرة مساءً، بينما يقترب أسد من الاتجاه المعاكس، عند انعطافهما عند الزاوية، يواجهان بعضهما البعض فجأة، ما يدفعهما إلى الذعر والركض في اتجاهين متعاكسين.

وكتب أحد المستخدمين على موقع فيسبوك: "أعتقد أنه لم يتوخ الحذر قط، درس يحتذى به، على الأرجح، تصدر الأسود صيحات إنذار مذهلة ليلًا، وخاصةً النمور، ينبغي توخي الحذر واليقظة حيال أي سلوك غير طبيعي من هذه الأسود وخاصةً في البرية".

وعلق آخر قائلا: " اللقاء المفاجئ غير المتوقع مع إنسان أثار "استجابة الهروب" حتى لدى الأسد".

وكتب ثالث: "فيديو رائع.. مطاردة عكسية لرجل وأسد"، وأضاف رابع: "نمنحهم المزيد من الأسباب ليخافوا منا، فلا عجب أنه هرب".