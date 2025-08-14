أغلى 3 بدل في العالم.. أسعار خيالية لهذه الأسباب

تتميز البدل الرجالية بتصاميمها الفريدة، واستخدام أجود أنواع الأقمشة والمواد، وفي عالم الموضة الراقية، تتنافس العلامات التجارية على تقديم أغلى البدلات الرجالية في العالم، والتي تصل أسعارها إلى مبالغ خيالية.

وإليك قائمة بأغلى 3 بدلات رجالية في التاريخ، وفقًا لما ورد في موقع Times of India:

بدلة "ستيوارت هيوز"

تتصدر القائمة بدلة "ستيوارت هيوز" الماسية، التي استغرق تصميمها أكثر من 800 ساعة من العمل اليدوي، وصنعت من مزيج فاخر من الصوف والكشمير والحرير، مع ترصيع داخلي بـ 480 ماسة نصف قيراط.

وهذه التحفة الفنية بيعت بسعر يقارب 892 ألف دولار أمريكي، لتصبح واحدة من أندر وأغلى القطع في تاريخ الأزياء الرجالية.

بدلة "ألكسندر أموسو"

أما بدلة "ألكسندر أموسو"، فكانت نتاج طلب خاص لعميل مجهول الهوية، وجاءت من قماش "فيكونا" النادر، مع لمسات من خيوط الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، و9 أزرار من الذهب والماس، وتلك الرفاهية المتقنة جعلت ثمنها يصل إلى نحو 101,860 دولار.

بدلة "ويليام ويستمانكوت"

وتأتي ثالثا بدلة "ويليام ويستمانكوت"، التي صممها الخياط البريطاني الشهير بعمل يدوي دقيق استغرق أكثر من 200 ساعة.

وتتيح البدلة خيارات تخصيص كاملة للعميل من نوع القماش وحتى تصميم الأزرار، ما جعلها تُعرض بسعر يبلغ حوالي 75 ألف دولار، لتبقى رمزا للأناقة الفائقة والذوق الرفيع.

