إعلان

انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب العراقي

كتب : مصراوي

04:03 م 29/12/2025

هيبت الحلبوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على اختيار هيبت الحلبوسي رئيسًا له، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن أعضاء المجلس صوتوا على اختيار النائب هيبت الحلبوسي رئيسًا له.

وذكرت أن عدد المصوّتين بلغ 309 نائب، مشيرة إلى أن الحلبوسي حصل على 208 أصوات.

وأمس الأحد، رشح المجلس السياسي السني هيبت الحلبوسي لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وعقب انتخاب الحلبوسي رئيسًا، يتجه البرلمان إلى انتخاب نائبين له خلال الجلسة الجارية، على أن يختار النواب لاحقًا رئيسًا جديدًا للبلاد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد