انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب العراقي

وكالات

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على اختيار هيبت الحلبوسي رئيسًا له، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن أعضاء المجلس صوتوا على اختيار النائب هيبت الحلبوسي رئيسًا له.

وذكرت أن عدد المصوّتين بلغ 309 نائب، مشيرة إلى أن الحلبوسي حصل على 208 أصوات.

وأمس الأحد، رشح المجلس السياسي السني هيبت الحلبوسي لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وعقب انتخاب الحلبوسي رئيسًا، يتجه البرلمان إلى انتخاب نائبين له خلال الجلسة الجارية، على أن يختار النواب لاحقًا رئيسًا جديدًا للبلاد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.