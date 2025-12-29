وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي



كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره التركي الدكتور كمال أوغلو والوفد المرافق له، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.



وبحسب بيان، رحب عبدالغفار بنظيره التركي، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة هامة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تشمل جولات ميدانية بعدد من المستشفيات للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وزيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر، إلى جانب استعراض إمكانات المنظومة الصحية المصرية.



كما بحث الجانبان سبل التعاون في تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة، مستلهمين النماذج التي اطلع عليها الوزير المصري خلال زيارته السابقة لتركيا، وإرسال فرق متخصصة للاطلاع الميداني على المشروعات التركية، والتدريب على أحدث نظم التشغيل.

وأكد المتحدث أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات العالمية؛ لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور كمال أوغلو عن ترحيب تركيا الكامل بتعزيز تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في تصميم وتشغيل المستشفيات وتدريب الكوادر البشرية.