إعلان

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي

كتب : أحمد جمعة

04:00 م 29/12/2025

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره التركي الدكتور كمال أوغلو والوفد المرافق له، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.


وبحسب بيان، رحب عبدالغفار بنظيره التركي، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة هامة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تشمل جولات ميدانية بعدد من المستشفيات للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وزيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر، إلى جانب استعراض إمكانات المنظومة الصحية المصرية.


كما بحث الجانبان سبل التعاون في تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة، مستلهمين النماذج التي اطلع عليها الوزير المصري خلال زيارته السابقة لتركيا، وإرسال فرق متخصصة للاطلاع الميداني على المشروعات التركية، والتدريب على أحدث نظم التشغيل.

وأكد المتحدث أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات العالمية؛ لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور كمال أوغلو عن ترحيب تركيا الكامل بتعزيز تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في تصميم وتشغيل المستشفيات وتدريب الكوادر البشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار مطار القاهرة الدولي مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كمال أوغلو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد