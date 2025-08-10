لماذا يجب تجنب تناول طعام الطائرات؟.. طبيب يكشف صدمة (فيديو)

كتب – سيد متولي

حذر أحد الأطباء البريطانيين من تناول الطعام على متن الطائرات، كاشفا عن سبب صادم ومخاطر صحية محتملة.

ونشر رانجان تشاترجي، الطبيب البريطاني المعروف ببرنامجه التلفزيوني "دكتور في المنزل" وببودكاسته "اشعر بتحسن، عش أكثر"، مقطع فيديو على "تيك توك"، كشف فيه عن حقيقة صادمة حول طعام الطائرات.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أكد تشاترجي أن مكونات الطعام تعد خصيصا لجعله لذيذا على ارتفاعات الطيران، لكنها قد تكون غير مرغوبة أو غير صحية عند التناول على الأرض.

وانتشر الفيديو الخاص بالدكتور تشاترجي على "تيك توك" بشكل كبير، مع تعليقات من مستخدمين أشاروا إلى تغير براعم التذوق أثناء الطيران، وتجارب شخصية مع الانتفاخ بعد تناول وجبات الطائرات، كما رأى آخرون أن تجنب طعام الطائرة أمر منطقي خاصة عند السفر المتكرر.

من جانبه، أكد دارشان شاه، جراح وخبير صحة، أن الطعام المقدم على الطائرة غالبا ما يحتوي على كميات كبيرة من الملح والتوابل لتعويض ضعف حاسة التذوق الناتج عن انخفاض ضغط الهواء وجفاف المقصورة.

وأضاف: "تناول هذه الوجبات يؤدي إلى ارتفاع مستمر في سكر الدم، ما دفعه إلى الصيام أثناء الرحلات الجوية".

كما حذرت إيلي بيرش، أخصائية التغذية، من أن طعام الطائرات يكون عادة عالي المعالجة ومنخفض القيمة الغذائية، مع زيادة محتوى الملح والسكر والمواد الحافظة التي قد تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

