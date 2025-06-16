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"أناقة وذكاء وثقة" .. 20 صورة لأبرز ملكات الجمال حول العالم

08:00 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أوبال سوتشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025
  • عرض 20 صورة
    عائشة جيلاني ملكة جمال باكستان العالمية لعام 2009،
  • عرض 20 صورة
    جينيفر هوكينز صاحبة لقب ملكة جمال الكون عام 2004
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم لعام 2024
  • عرض 20 صورة
    آيشواريا راي ملكة جمال العالم عام 1994
  • عرض 20 صورة
    آيشواريا راي ملكة جمال العالم عام 1994
  • عرض 20 صورة
    كاترينا جراي ملكة جمال الكون 2018
  • عرض 20 صورة
    بيا وورتزباخ ملكة جمال الكون 2015
  • عرض 20 صورة
    جينيفر هوكينز صاحبة لقب ملكة جمال الكون عام 2004
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم لعام 2024
  • عرض 20 صورة
    كاترينا جراي ملكة جمال الكون 2018
  • عرض 20 صورة
    ههين ني، ملكة جمال الكون فيتنام 2017
  • عرض 20 صورة
    ثوزار وينت لوين ملكة جمال الكون ميانمار 2020
  • عرض 20 صورة
    بيا وورتزباخ ملكة جمال الكون 2015
  • عرض 20 صورة
    أزرا أكين ملكة جمال تركيا عام 2002
  • عرض 20 صورة
    عائشة جيلاني ملكة جمال باكستان العالمية لعام 2009،
  • عرض 20 صورة
    ههين ني، ملكة جمال الكون فيتنام 2017
  • عرض 20 صورة
    ثوزار وينت لوين ملكة جمال الكون ميانمار 2020
  • عرض 20 صورة
    أوبال سوتشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

كل عام، تُتوج نساء من شتى أنحاء العالم بلقب "ملكة جمال"، ليصبحن سفيرات للجمال والأناقة، والذكاء، والثقة بالنفس.

في هذا الصدد، إليكم أجمل ملكات الجمال حول العالم، وفقا لموقعي "femina" و"top10asia ".

آيشواريا راي (الهند)

آيشواريا راي، الجمال الهندي الجذاب الذي توّج بلقب ملكة جمال العالم عام 1994، لم تكتف بهذا النجاح؛ بل انطلقت لتصبح نجمة لامعة في بوليوود، محققة شهرة عالمية واسعة.

جينيفر هوكينز (أستراليا)

عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية جينيفر هوكينز حصدت لقب ملكة جمال الكون عام 2004، تميزت بأسلوبها الخاص الذي جعلها تبرز في عالم الموضة والإعلام.

أزرا أكين (تركيا)

بدأت مسيرتها كعارضة أزياء، وحققت إنجازًا استثنائيًا عام 2002 بفوزها بلقبي ملكة جمال تركيا وملكة جمال العالم في العام نفسه، وذلك بفضل أسلوبها المميز وجمال عينيها.

عائشة جيلاني (باكستان)

ملكة جمال باكستان العالمية لعام 2009، عائشة جيلاني، تتمتع بملامح جذابة وذوق رفيع في اختيار الأزياء، ما جعلها من أجمل ملكات الجمال على الإطلاق.

كاترينا جراي (الفلبين)

ملكة جمال الكون 2018، أسرت العالم بملامحها الفريدة وإجاباتها الذكية أمام لجنة التحكيم، وهي أيضًا مغنية موهوبة.

ههين ني (فيتنام)

ههين ني، ملكة جمال الكون فيتنام 2017، حطمت معايير الجمال التقليدية ببشرتها الداكنة وشعرها القصير، كما تبرعت بجائزتها لدعم التعليم، وتعارض زواج الأطفال، وتدعم محو الأمية، مجسدة بذلك الجمال الحقيقي الذي ينبع من الداخل.

ثوزار وينت لوين (ميانمار)

أعادت ثوزار وينت لوين تعريف منصة مسابقات الجمال بتتويجها ملكة جمال الكون ميانمار 2020، أظهرت شجاعتها والتزامها تجاه بلدها بارتداء الزي التقليدي، لتثبت أن القوة والهدف هما جوهر الجمال الحقيقي.

أوبال سوتشاتا (تايلاند)

أوبال سوتشاتا من تايلاند هي ملكة جمال العالم لعام 2025، توجت باللقب في النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم، التي أقيمت في مركز معارض هايتكس في حيدر أباد، ولاية تيلانجانا، الهند.

كريستينا بيشكوفا ( التشيك)

من جمهورية التشيك هي ملكة جمال العالم لعام 2024، وحصلت اللبنانية ياسمينا زيتون على لقب الوصيفة الأولى.

بيا وورتزباخ (الفلبين)

حققت بيا وورتزباخ إنجازا تاريخيا بتتويجها ملكة جمال الكون 2015، محققة التاج الثالث للفلبين بعد انتظار 40 عاما،و هي ممثلة وعارضة أزياء موهوبة، وقد أطلقت رواية وبرنامجا تلفزيونيا خاصا بها، لتصبح قدوة تلهم الأفراد لتحقيق أحلامهم والثقة بأنفسهم.

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