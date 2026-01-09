إعلان

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟

كتب : نرمين ضيف الله

01:26 ص 09/01/2026
تصدر شعار أو لوجو مكتوب عليه عبارة "صلّي على النبي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة بسيطة تحمل العبارة على نطاق واسع عبر تطبيق واتساب ومنصات السوشيال ميديا الأخرى.

سرعة انتشار التريند

وأثار الانتشار السريع لهذه الصورة الفضول لدى المستخدمين، حيث تساءل البعض عن مدى تشابه الحالات على واتساب، فيما استغرب آخرون سرعة انتشارها عبر الاستوري، بينما رأى آخرون أن الأمر يمثل فرصة للخير وكثرة الصلاة على النبي والذكر، لتحول من مجرد استوري بسيطة إلى حديث واسع بين مستخدمي المنصات المختلفة.

تعليقات رواد التواصل

وجاءت التعليقات كالتالي:"يا ترى صاحب الترند بيدعي بأي عشان ربنا يستجيب له بالطريقة دي، ما بينك وبين الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقي ده التريند اللي الواحد فرحان بيه، يا بخت صاحب التريند ده والله".

مدى تأثير منصات التواصل على الجهور

هذا الانتشار يعكس قدرة منصات التواصل على تحويل مبادرات بسيطة إلى ترندات واسعة تؤثر على الجمهور بشكل إيجابي، وتشجع على الأعمال الصالحة والذكر.

صلّي على النبي تريند صلي على النبي ومواقع التواصل في مصر

