كتب – سيد متولي

عندما نفكر في الدم، يتبادر إلى أذهاننا عادةً اللون الأحمر، لكن في عالم الحيوان، تمتلك بعض الكائنات دما يبدو أزرق اللون نتيجة لنظام نقل أكسجين مختلف تماما.

فبدلا من استخدام الهيموجلوبين الغني بالحديد كما في البشر، تستخدم هذه الحيوانات جزيئا نحاسيا يسمى الهيموسيانين، والذي يتحول لونه إلى الأزرق عند ارتباطه بالأكسجين، والنتيجة هي مجموعة من الحيوانات الرائعة، التي يتحدى دمها المألوف ويدعم أساليب حياتها الفريدة، بحسب تايمز أوف إنديا.

- سرطان حدوة الحصان

تصنف سرطانات حدوة الحصان ضمن أكثر الحيوانات شيوعًا ذات "الدم الأزرق" في العالم، هذه الحيوانات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ هي مفصليات بحرية، إلا أن دمها يحتوي على الهيموسيانين بدلًا من الهيموجلوبين لتسهيل نقل الأكسجين في أجسامها.

ولا يقتصر "الدم الأزرق" على كونه جذابًا من الناحية الجمالية فحسب، بل له أيضًا فائدة عظيمة في العلوم الطبية، إذ يُستخدم أحد مكوناته في اختبار التلوث في الأدوات الطبية.

- الأخطبوط

تشتهر الأخطبوطات بذكائها وقدرتها على التكيف مع بيئتها، كما أن دمها أزرق اللون.

يتكون الهيموسيانين الموجود في دمها من النحاس، ما يسمح لها بالعيش بسهولة في بيئات منخفضة الأكسجين، وهذا يمكّنها من نقل الأكسجين بسهولة حتى في الظروف التي لا يستطيع فيها الدم ذو التركيب الحديدي القيام بذلك.

- الحبار

مثل أبناء عمومتها من رأسيات الأرجل، يمتلك الحبار دماً أزرق اللون بفضل الهيموسيانين، وقد تكيّف جهازه الدوري خصيصا للحياة في أعماق المحيط، حيث تنخفض مستويات الأكسجين.

ويعتمد الحبار على هذا النظام القائم على النحاس لنقل الأكسجين إلى الأنسجة بكفاءة، ما يمكّنه من أن يكون مفترسا سريعا ورشيقا في عالم لا يؤدي فيه الدم الأحمر وظيفته بكفاءة.

- العقرب

على الرغم من أن العقارب من المفصليات البرية، إلا أن دمها أزرق، ويعود سبب قدرتها على العيش في ظروف قاحلة منخفضة الأكسجين إلى وجود الهيموسيانين في سوائلها الجسدية، ويُعتقد أن هذه الخاصية موروثة من أسلاف قديمة، وترتبط بالحياة البحرية.

- سرطان البحر

يمتلك سرطان البحر "الكركند" دما أزرق اللون يسري في جميع أنحاء جسمه، ما يمكّنه من التنفس في المياه الباردة التي تفتقر إلى الأكسجين، وجود الماء في جسمه يزيد من زرقة دمه النحاسي، ولعل هذا أحد أسباب ازدهار الكركند في الماء.

- القواقع البحرية

تمتلك القواقع البحرية دما أزرق اللون لاحتوائها على الهيموسيانين، وتوجد هذه القواقع في بيئات محيطية متنوعة، من المناطق الضحلة حول الشعاب المرجانية إلى الأعماق.

ويمكّنها تركيب دمها الأزرق من الحصول على كمية كافية من الأكسجين من محيطها، ويعد الدم الأزرق للقواقع البحرية تكيفا مثيرا للاهتمام للبقاء على قيد الحياة.

- العناكب

لا تتمتع العناكب بمظهرٍ ملفت، لكن الحقيقة أن معظم أنواعها تمتلك سائلا دمويا أزرق اللون داخل أوعيتها الدموية؛ وهو في الأساس دم، ويعود هذا اللون الأزرق إلى صبغة الهيموسيانين.

ويتميز نظام نقل الأكسجين في جسم العنكبوت بالكفاءة، فهو يتمتع بخفة الحركة والقدرة على الصيد بفعالية حتى في بيئات منخفضة الأكسجين كالجحور.

يُظهر تنوع ألوان الدم في الطبيعة كيف توصل التطور إلى مجموعة من الحلول لمشكلة بيولوجية واحدة، ألا وهي نقل الأكسجين.

ففي المحيطات، توجد مخلوقات ضخمة كالأخطبوطات، وفي الصحاري، توجد حيوانات مفترسة كالعقارب والعناكب، ويعد الدم الأزرق حلا بارعا يمكّن الكائنات الحية من البقاء في بيئات قد لا يكون فيها الدم الأحمر فعالا.