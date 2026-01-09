صور ومعلومات عن أطول شلال في العالم2

يعد شلال "آنجل" أطول شلال في العالم، إذ يقع في أعماق غابات فنزويلا، وحصل على هذا اللقب، نظرا لجماله وغموضه وموقعه البعيد، ما يجعله واحدا من أكثر المناظر الطبيعية سحرا على وجه الأرض.

ويتميز هذا الشلال بارتفاعه المذهل وقمته الجبلية المسطحة، لذا لا يزال يخطف أنظار المسافرين والعلماء ومحبي الطبيعة في مختلف أنحاء العالم.

وتنحدر شلالات آنجل من ارتفاع 979 مترا ويقع في جنوب شرق فنزويلا، وفق ما كشف موقع "zeenews".

ويبلغ ارتفاع شلالات آنجل 807 أمتار، مما يجعلها أطول من أي شلال آخر على وجه الأرض، بما في ذلك شلالات فيكتوريا في أفريقيا وشلالات يوسيميتي في أمريكا الشمالية.

وسمي الشلال على اسم الطيار الأمريكي جيمي أنجيل الذي اكتشفه عام 1933 أثناء تحليقه فوق المنطقة بحثا عن الذهب.

وتحيط بشلالات آنجل غابات كثيفة وأنهار وجبال فريدة ذات قمم مسطحة.

ويبلغ تدفق الشلال ذروته خلال موسم الأمطار من يونيو إلى ديسمبر، أما خلال الأشهر الجافة ينخفض ​​منسوب المياه ويصبح الشلال أقل كثافة.

ويتطلب الوصول إلى شلالات آنجل السفر بواسطة طائرات صغيرة وقوارب نهرية، وبالرغم من هذه التحديات فإنها تجذب آلاف السياح كل عام.

