فيديو صادم.. روبوت صيني يخرج عن السيطرة ويهاجم مبرمجيه

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، خرج روبوت صيني عن السيطرة أثناء اختبارات الأداء، ليهاجم مبرمجيه، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ديلي ميل، بدأن الواقعة أثناء اختبار روبوت بشري من نوع Unitree H1، إذ علق الخبراء الروبوت بسلاسل وربطوه بأجهزة كمبيوتر لبرمجته واختبار حركته، لكن الروبوت بدأ فجأة بتحريك ذراعيه بشكل عشوائي وسريع ما أصاب المبرمجين بالخوف الشديد.

وفي الفيديو، يمكن مشاهدة المبرمجين في حالة خوف، عندما بدأ الروبوت بحركاته العنيفة المفاجئة، فابتعد الرجلان عنه ثم عاد أحدهما وثبت الذراع التي كان محمولا عليها الروبوت وأوقف تشغيله، ولم يصب أحد بأذى.

ويرجع سبب السلوك غير المتوقع للروبوت إلى تفعيل خوارزمية استعادة التوازن الخاصة به، إذ أنها مصممة للعمل عندما يتعرض الروبوت للسقوط، لكن بسبب تعليقه بالسلاسل، اختلت برمجته وبدأ استعادة توازنه في الهواء، ما أدى إلى حركاته العنيفة.

ويبلغ طول روبوت Unitree H1 الذي يتم تطويره في الصين 180 سم، ووزنه 47 كلج، ويمكنه رفع حمولات تصل إلى 30 كلج، وهو مزود بأجهزة ليدار وكاميرات خاصة ليكون قادرا على مراقبة محيطه والحركة بسهولة في أي مكان.

An AI robot attacks its programmers as soon as it is activated in China. pic.twitter.com/d4KUcJQvtD