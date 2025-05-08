لن تتوقع تأثير كوب من سموذي البطيخ على الكلى.. فوائد مذهلة

كتبت – نرمين ضيف الله

قد لا يخطر ببالك أن تناول كوب من عصير البطيخ الطازج على الريق يمكن أن يصنع فرقًا كبيرًا في صحتك، وخصوصًا لصحة الكليتين.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من هذا المشروب الصيفي المنعش ليس مجرد متعة، بل هو كنز غذائي يقدّم دعمًا مذهلًا لوظائف الكلى وللجسم بأكمله.

وأوضحت في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن عصير البطيخ يعزز التخلص من السوائل الزائدة، فبفضل محتواه الغني بالماء، يعمل البطيخ كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من الفضلات والأملاح المتراكمة، ويمنح الكلى استراحة من الإجهاد اليومي.

منشّط للدورة الدموية

وأضافت أن البطيخ يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية، مما يقلل من الضغط الواقع على الكليتين.

يقلّل من فرص تكوّن حصى الكلى

كما أشارت إلى أن الترطيب المستمر الذي يوفره البطيخ، إلى جانب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، يساهم في تقليل تكوّن الرواسب المسببة للحصى، خصوصًا إذا تم تناوله في بداية اليوم.

مضاد قوي للالتهابات

واختتمت بأن البطيخ يُعد مضادًا قويًا للالتهابات، مما يساهم في الحفاظ على صحة أنسجة الكلى، ويمنع التدهور التدريجي في وظائفها.

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