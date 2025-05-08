ماذا يفعل استخدام الهاتف ساعة واحدة قبل النوم بجسمك وعقلك؟- مفاجاة

كتبت- أسماء مرسي:

يستهين الكثيرون بالدقائق التي يقضونها في تصفح هواتفهم قبل الخلود إلى النوم، معتبرينها استرخاء غير مؤذ، دون وعي منهم بمدى تأثير هذه العادة الشائعة على صحتهم.

إليك كيف تؤثر هذه العادة الليلية الشائعة على جسمك وعقلك، وفقا لموقع "clevelandclinic".

تحفيز مفرط للدماغ

تصفح الأخبار أو مشاهدة مقاطع الفيديو المضحكة ينشط دماغك بدلا من تهدئته، وبالتالي، يصبح عقلك مشغولا بمعالجة هذه المعلومات، ما يجعل الانتقال إلى حالة الاسترخاء والنوم أمرا صعبا.

تأثير الضوء الأزرق المدمر

الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يعمل على ارتباك الساعة البيولوجية لديك والإيقاع اليومي، فضلا عن، تقليل إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى الأرق والتعب والانفعال.

مشاعر قوية تعيق النوم الهادئ

رؤية محتوى مزعج قبل النوم مباشرة يمكن أن يثير التوتر والقلق أو حتى يؤخر الوصول إلى مراحل النوم العميقة، ما يبقيك مستيقظا لساعات.

تأثير سلبي على المزاج

يرتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم بسوء جودة النوم وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق عند الاسيتقاظ صباحا.

زيادة خطر الإصابة بالأرق

الاستخدام المنتظم للهاتف قبل النوم يمكن أن يسهم في الإصابة بالأرق المزمن.

ضعف التركيز والذاكرة

قلة النوم تؤثر سلبا على الوظائف الإدراكية مثل التركيز والانتباه والذاكرة والقدرة على حل المشكلات خلال النهار.

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