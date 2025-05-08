بهار يحمي الكلى والكبد من الأمراض.. "مصفاة طبيعية للسموم"

كتبت- نرمين ضيف الله

وسط تنوّع التوابل والبهارات التي تملأ مطابخنا، نغفل أحيانًا عن كنوز غذائية تحمل قدرًا هائلًا من الفوائد الصحية، تتجاوز مذاقها ورائحتها الزكية. ومن بين هذه الكنوز، يبرز الكركم كأحد أهم البهارات الطبيعية التي أثبتت الأبحاث دورها الفعال في حماية الكبد والكلى، وهما من أهم أعضاء تنقية الجسم من السموم.

في التقرير التالي نستعرض أبرز فوائد الكركم، وفقًا لموقع “هيلث لاين”.

الكركم: البهار الذهبي الذي لا يُقدّر بثمن

يُعرف الكركم بلونه الأصفر الزاهي، ويُستخدم في المطابخ الآسيوية والعربية منذ قرون. إلا أن قيمته الصحية لا تقل عن قيمته المطبخية، خاصة أنه يحتوي على مادة فعالة تُعرف باسم الكركمين، وهي المركب المسؤول عن غالبية فوائده الطبية.

دور الكركم في حماية الكبد

الكبد هو مركز تصفية السموم في الجسم، ويُعد الحفاظ على صحته أمرًا بالغ الأهمية. ومن أبرز فوائد الكركم للكبد:

• تقليل ترسّب الدهون في الكبد، خاصة لدى مرضى الكبد الدهني.

• تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

• مقاومة الأضرار الناتجة عن السموم والأدوية.

دور الكركم في دعم وظائف الكلى

الكلى لا تقل أهمية عن الكبد في تصفية الجسم، ويُظهر الكركم فعالية في:

• تقليل الالتهابات في الأنسجة الكلوية.

• منع التليّفات المرتبطة ببعض أمراض الكلى المزمنة.

• المساعدة في ضبط ضغط الدم، وهو عامل أساسي في حماية الكلى من التلف.

كيف يُستخدم الكركم للحصول على فوائده؟

• كمشروب يومي: يمكن إذابة نصف ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الماء الدافئ أو الحليب النباتي، مع رشة فلفل أسود لزيادة امتصاص الكركمين.

• في الطبخ اليومي: إضافته إلى الأرز، الخضار، الشوربة، أو حتى السلطات يعزّز القيمة الغذائية للطعام.

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