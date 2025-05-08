تجاوز سعره الـ3 ملايين دولار.. تعرّف على أغلى حجر كريم في العالم

كتبت – أسماء العمدة:

في عالم الأحجار الكريمة الفاخر، حيث تتنافس الألوان والبريق والندرة على لقب الأكثر قيمة، يبرز حجر واحد بتفوقه الساحق من حيث السعر والجاذبية.

حجر اليشم الإمبراطوري:

تتجاوز قيمة القيراط الواحد منه حاجز الـ3 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لموقعي CNN وTimes of India.

لماذا يُعد اليشم الإمبراطوري الأغلى؟

اليشم الإمبراطوري أنقى وأندر أنواع معدن اليشم (Jadeite). يتميّز بلونه الأخضر الزمردي العميق والمكثّف، وشفافيته العالية التي تسمح بمرور الضوء من خلاله، ما يمنحه بريقًا استثنائيًا.

ويُقيّم اليشم الإمبراطوري بناءً على عدة عوامل، أبرزها:

• اللون: يُفضّل اللون الأخضر الزمردي الغني والمتجانس.

• الشفافية: كلما زادت، ارتفعت القيمة.

• الملمس: يجب أن يكون ناعمًا ودقيقًا.

• الحجم: الأحجار الكبيرة ذات الجودة العالية نادرة جدًا، وبالتالي باهظة الثمن.

يحظى اليشم بمكانة مرموقة في الثقافة الصينية منذ آلاف السنين، حيث يُرمز إليه بالنقاء والحكمة والعدالة والشجاعة. ويُعد اليشم الإمبراطوري، بصفاته الاستثنائية، رمزًا للرفاهية والسلطة والنفوذ.

تاريخيًا، كان المصدر الرئيسي لليشم الإمبراطوري عالي الجودة هو بورما (ميانمار حاليًا). ورغم وجود اكتشافات أخرى بكميات أقل، إلا أن يشم بورما لا يزال الأكثر طلبًا والأعلى سعرًا.

قيمة اليشم الإمبراطوري

في عام 2014، بيعت قلادة Hutton-Mdivani، المصنوعة من 27 خرزة من اليشم الإمبراطوري، بمبلغ 27.4 مليون دولار في مزاد سوذبيز في هونغ كونغ.

وغالبًا ما تُباع الخواتم والأساور الصغيرة المصنوعة من هذا الحجر عالي الجودة بملايين الدولارات.

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