5 تغيرات إيجابية تحدث لجسمك إذا امتنعت عن الحليب والجبن لمدة شهر

كتبت- شيماء مرسي

الحليب ومنتجات الألبان جزءا أساسيا من النظام الغذائي للكثير من الأشخاص، فهي مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، وعناصر غذائية أخرى ضرورية لصحة العظام والعضلات.

ولكن، ماذا يحدث لجسمك إذا قررت التخلي عن هذه الأطعمة لمدة شهر؟ هذا ما نكشفه بحسب ما أوضح موقع "healthshots".

الشعور بالنشاط

توقف الجهاز الهضمي عن معالجة بروتين الألبان، قد يسبب الشعور بزيادة ملحوظة في النشاط والطاقة والحيوية طوال اليوم.

نقاء البشرة

منتجات الألبان تسبب تهيج لحب الشباب، وذلك لأن حليب الأبقار يحتوي عادة على هرموناته الطبيعية، بالإضافة إلى الهرمونات الإضافية التي تحقن بها الحيوانات لتعزيز إنتاج الحليب.

وهذا المزيج الهرموني قد يؤدي إلى اختلال في هرموناتنا وظهور حب الشباب والبثور.

تقليل آلام الدورة الشهرية

قد يؤدي التوقف عن تناول منتجات الألبان إلى تقليل آلام متلازمة ما قبل الحيض.

فقدان الوزن

التوقف عن تناول منتجات الألبان قلل من الانتفاخ واحتباس الماء غير المرغوب في الجسم وفقدان الوزن والحصول على بطن مسطح.

حل مشكلات الجهاز الهضمي

الإفراط في منتجات الألبان قد يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم والإسهال، خاصة لدى الأشخاص المصابين بعدم تحمل حساسية اللاكتوز.

البدائل الصحية المتاحة

الحليب النباتي:

مثل حليب اللوز، والصويا، والشوفان، وجوز الهند، وغالبا ما تكون هذه البدائل مدعمة بالفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم وفيتامين د.

الخضروات الورقية:

يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الخضروات الورقية الكرنب، والسبانخ، والكرنب الأخضر، والبروكلي.

المكسرات والبذور:

مثل اللوز وبذور الشيا وبذور السمسم، فهي مصادر جيدة للكالسيوم.

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