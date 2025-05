بعد وفاتها الغامضة.. 10 صور ومعلومات عن عارضة الأزياء ماريا خوسيه

كتبت- شيماء مرسي

في ظروف غامضة، قتلت عارضة الأزياء الكولومبية ماريا خوسيه إستوبينان بالرصاص على يد مسلح متنكر في زي عامل توصيل.

وقتلت ماريا، وهي طالبة جامعية في مدينة كوكوتا شمال شرق كولومبيا، إثر تعرضها لإطلاق نار من مسافة قريبة عندما فتحت الباب لشخص تظاهر بأنه عامل توصيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأظهرت كاميرا أمنية قريبة المشتبه به وهو يهرب من منزل الشابة البالغة من العمر 24 عاما بعد إطلاق النار عليها.

وصرح ضابط الشرطة ليوناردو كاباتشو بأن ماريا كانت قد أبلغت سابقا عن شريكها السابق بتهمة العنف المنزلي.

وأضاف كاباتشو: "قد تكون هذه جريمة قتل تستهدف امرأة، فالمجني عليها قدمت عدة شكاوى سابقة تتعلق بالعنف المنزلي، وهذا الأمر لا يزال قيد التحقيق".

Horror as Colombian model, 22, is shot dead by hitman posing as a delivery driver with a fake present - as chilling video shows killer running away as victim's mother screams

María José Estupiñán, 22, was shot at point-blank range as she stepped outside her home in Colombia's pic.twitter.com/LGikrjD02L