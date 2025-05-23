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بعد وفاتها الغامضة.. 10 صور ومعلومات عن عارضة الأزياء ماريا خوسيه

03:00 م الجمعة 23 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عارضة الأزياء ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    عارضة الأزياء ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    ماريا خوسيه في مركب بالبحر
  • عرض 9 صورة
    ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    عارض الأزياء ماريا خوسيه
  • عرض 9 صورة
    ماريا خوسيه
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كتبت- شيماء مرسي

في ظروف غامضة، قتلت عارضة الأزياء الكولومبية ماريا خوسيه إستوبينان بالرصاص على يد مسلح متنكر في زي عامل توصيل.

وقتلت ماريا، وهي طالبة جامعية في مدينة كوكوتا شمال شرق كولومبيا، إثر تعرضها لإطلاق نار من مسافة قريبة عندما فتحت الباب لشخص تظاهر بأنه عامل توصيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأظهرت كاميرا أمنية قريبة المشتبه به وهو يهرب من منزل الشابة البالغة من العمر 24 عاما بعد إطلاق النار عليها.

وصرح ضابط الشرطة ليوناردو كاباتشو بأن ماريا كانت قد أبلغت سابقا عن شريكها السابق بتهمة العنف المنزلي.

وأضاف كاباتشو: "قد تكون هذه جريمة قتل تستهدف امرأة، فالمجني عليها قدمت عدة شكاوى سابقة تتعلق بالعنف المنزلي، وهذا الأمر لا يزال قيد التحقيق".

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