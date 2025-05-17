يفعلها كثيرون.. انتبه 7 أشياء تجعلك فقيرا

كتبت- أسماء مرسي:

تتراكم العادات المادية السيئة بمرور الوقت لتشكل عبئا ماليا ثقيلا، تمنع الأفراد من تحقيق الثروة والاستقرار المالي.

إليك أبرز هذه العادات المالية الضارة التي تجعلك فقيرا، وكيفية التخلص منها، وفقا لموقعي "experian" و"thebusinessmanua".

الإنفاق غير المدروس:

إنفاق الأموال دون تخطيط يؤدي إلى تقليل الإنفاق على الضروريات، وتأخير تحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل.

الحل: وضع ميزانية تحدد أوجه الإنفاق الأساسية والثانوية، مع تخصيص جزء للمرونة دون إفراط.

الإفراط في الديون:

الاقتراض المستمر دون خطة سداد واضحة، يؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل متكرر.

الحل: تجنب الاقتراض غير الضروري، وضع خطة لسداد الديون الحالية بأسرع وقت ممكن، وتجنب الحد الأدنى للدفع في بطاقات الائتمان.

عدم وضع ميزانية:

عدم تتبع الدخل والنفقات يجعل من المستحيل التحكم في التدفق النقدي، ويؤدي إلى إنفاق أكثر من المكتسب وتراكم الديون.

الحل: إنشاء ميزانية شهرية تحدد مصادر الدخل وأوجه الإنفاق وتتبع الالتزام بها بانتظام.

الإنفاق المبالغ فيه:

الإفراط في تناول الطعام بالخارج، شراء العلامات التجارية باهظة الثمن، واستخدام وسائل النقل الفاخرة يستنزف الأموال المخصصة للضروريات والادخار.

الحل: التمييز بين الضروريات والكماليات، والبحث عن بدائل أقل تكلفة، والتحكم في الرغبة في التباهي.

تأخير دفع الفواتير:

التأخر في سداد الفواتير يؤدي إلى تراكم الغرامات والفوائد الإضافية، ما يزيد من الأعباء المالية.

الحل: وضع جدول زمني لتتبع مواعيد استحقاق الفواتير وسدادها في الوقت المحدد.

الشراء الاندفاعي:

الاستجابة العاطفية للرغبة في الشراء تؤدي إلى إنفاق غير مخطط له، وتبديد الأموال المخصصة للأهداف المالية.

الحل: التفكير كثيرا قبل الشراء، والانتظار قبل اتخاذ قرار الشراء.

سوء استخدام بطاقات الائتمان:

بطاقات الائتمان وسيلة مريحة للدفع، لكن عدم سداد الرصيد المستحق شهريا يحولها إلى فخ مالي، حيث تتراكم الفوائد المرتفعة بسرعة، لتوقع المستخدم في دوامة لا تنتهي من الديون.

الحل: استخدام بطاقات الائتمان بمسؤولية، تخصيصها على المشتريات الضرورية، والحرص دائما على سداد كامل المبلغ المستحق في كل شهر لتجنب تكبد أي فوائد إضافية.

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