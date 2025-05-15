النشا المقاوم.. خدعة بسيطة تحول الأرز والمكرونة إلى طعام صديق للأمعاء

كتبت- شيماء مرسي

غالبا ما ينظر إلى الأرز الأبيض والمكرونة على أنهما خياران غذائيان غير مفضلين لدى من يسعون إلى فقدان الوزن أو تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتصنف هذه الأطعمة المكررة على أنها كربوهيدرات ضارة، تسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية، من انخفاض الطاقة إلى مشكلات صحية طويلة الأمد.

ولكن يوجد حيلة بسيطة يمكنها تحويل هذه الأطعمة الغير صحية إلى غذاء خارق مفيد للأمعاء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو النشا المقاوم؟

نوع من النشا يمر عبر الأمعاء الدقيقة أثناء الهضم ويتجه مباشرة إلى القولون، حيث يتم تخميره بواسطة ميكروبات مفيدة للأمعاء.

وتُنتج عملية التخمير هذه أحماض دهنية قصيرة السلسلة لها فوائد صحية عديدة.

ويمكن اعتبار النشا المقاوم نوع من البريبايوتيك، فهو يغذي بكتيريا الأمعاء النافعة ويساعد على سلاسة عملية الهضم.

ولكن النشا المقاوم مفيد أيضا لسكر الدم، فهو يبطئ سرعة هضم وامتصاص الكربوهيدرات في الجسم، مما يعني عدم تقلبات السكر بعد تناول الوجبة.

وبدلا من ذلك، تظل طاقتك أكثر استقرارا، وتحصل مستويات الأنسولين لديك على دفعة صغيرة لطيفة في الاتجاه الصحيح.

الخدعة السحرية

يحتوي الأرز الأبيض أو المكرونة على نشا سهل الهضم يمتصه الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ويحدث هذا إذا كنت تفضل الأرز طازجا وساخنا.

ومع ذلك، بدلا من تناول الأرز أو المكرونة مباشرة بعد الطهي، يمكنك تجميدها طوال الليل، وبعد أن تصل إلى درجة حرارة الغرفة، فإنها تتحول إلى غذاء خارق.

وقالت أخصائية التغذية الأمريكية ماريا ماركو: "عندما يبرد الأرز الساخن، تتحول بعض سلاسل السكر وتلتصق ببعضها البعض بطريقة تجعلها غير قابلة للهضم".

وتابعت: "تشكل السلاسل أشكالا ملتوية وفروع مختلفة، ولم تعد الإنزيمات قادرة على الوصول إليها".

وعندما تعجز الإنزيمات عن تحليل هذه السلاسل المعقدة، لا تتحرر جزيئات السكر، وبالتالي تقل كمية السكر التي تدخل مجرى الدم.

وتُعرف هذه البنية المعقدة بـ "النشا المقاوم" نظرا لقدرتها على مقاومة عملية الهضم.

وقد تؤدي دورات الطهي والتجميد المتكررة إلى زيادة النشا المقاوم، مما قد يؤدي إلى زيادة ميكروبات الأمعاء الصحية.

حتى بعد تجميد الأرز وإعادة تسخينه، فإنه يحتفظ بفوائده، فالنشا المقاوم يتجاوز الأمعاء الدقيقة مباشرة ليصل إلى القولون.

وتعرف الكربوهيدرات غير القابلة للهضم بالألياف، وهي مكون غذائي حيوي لصحة الجسم بشكل عام، بما في ذلك تنظيم الوزن ومستويات السكر في الدم.

وبالإضافة إلى الأرز والمكرونة، يمكنك تطبيق نفس الخدعة لتعزيز الفوائد الصحية للبطاطس، من خلال طهيها، ثم تبريدها، وإعادة تسخينها لاحقا.

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