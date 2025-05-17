حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. عريس يتعرض لموقف محرج لن تتوقع ما حدث له؟

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، شهد حفل زفاف في مدينة بوبانيشوار الهندية حالة من الفوضى العارمة بعد اقتحام امرأة لمكان الحفل برفقة الشرطة.

وفي لحظة مفاجئة، اتهمت المرأة العريس علنا بالخيانة، مدعية أنه احتال عليها بوعود زائفة بالارتباط، الأمر الذي أثار موجة من الصدمة والدهشة في القاعة، وفقا لموقع "news18".

ولم تكتفِ المرأة بالاتهامات، بل تعدت على العريس بالضرب، مما استدعى تدخل بعض ضيوف الزفاف لتهدئة الوضع.

ووقعت الحادثة في قاعة كاليان مانداب في مدينة بوبانيشوار الهندية، وانتشر الفيديو على نطاق واسع.

وادعت المرأة أنها كانت مخطوبة رسميا للعريس، واتهمته بالزواج من امرأة أخرى دون علمها أو موافقتها.

وكشفت المرأة أيضا أن العريس مارس عليها تحرشا نفسيا وأنهى علاقتهما فجأة دون تقديم أي تفسير.

كما اتهمته بأنه استولى على مبلغ 500 ألف روبية منها خلال فترة ارتباطهما ولم يقم بإعادته.

وغضبت المرأة عندما علمت بزواجه من أخرى، فاقتحمت المكان برفقة رجال الشرطة، وواجهت الرجل علنا.

ووفقا لشكواها، رفض الرجل التواصل معها في الأيام التي سبقت زفافه.

وعلى الفور، ألقت الشرطة القبض على العريس لبدء التحقيق في القضية.

وتجري الشرطة تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت القضية تشكل جريمة احتيال أو خيانة أمانة.

وتم نقل الطرفين إلى الشرطة لمناقشة القضية، وفي وقت لاحق، صرح والد المرأة بأنه تم التوصل إلى تسوية.

Woman disrupts wedding reception in Bhubaneswar, accuses groom of betrayal#odisha #Bhubaneswar pic.twitter.com/93FSXrf1Ch — Karthick Chandrasekar (@kart997) May 13, 2025

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