15 صورة لأوسم 5 رجال في العالم.. شياكة وكاريزما

كتبت- أسماء العمدة:

لطالما كان الجمال معيارًا نسبيًا يختلف من عين لأخرى، وتتعدد المقاييس التي يعتمد عليها في تصنيف الأشخاص الأكثر وسامة حول العالم، فبينما تستند بعض القوائم إلى استطلاعات الرأي وشعبية النجوم، يلجأ البعض الآخر إلى معايير علمية دقيقة مثل "النسبة الذهبية" التي يستخدمها جراحو التجميل لتقييم تناسق ملامح الوجه.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة cnn، مع دخولنا عام 2025، تبرز مجموعة من الأسماء التي استطاعت أن تخطف الأنظار وتتصدر قوائم أوسم الرجال خلال عامي 2024 وبداية 2025، وفي مقدمة هؤلاء النجوم يتربع كيم تايهيونج (V)، عضو فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS، الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم، ليس فقط لموهبته الفنية ولكن أيضًا لوسامته الفريدة وشخصيته الجذابة التي أسرت قلوب الملايين.

إلى جانبه، لفت الأنظار مؤخرًا الممثل البريطاني آرون تايلور جونسون الذي برز اسمه في العديد من التصنيفات، وتشير بعض التقييمات العلمية التي تعتمد على "النسبة الذهبية" إلى أن ملامحه تتسم بتناسق مثالي جعله يتبوأ مراكز متقدمة في قوائم الجمال.

أما نجم بوليوود المخضرم هريثيك روشان، فيظل أيقونة للوسامة يحافظ على مكانته ضمن قائمة أوسم الرجال في العالم، بفضل جاذبيته وحضوره القوي.

ولم يغب الممثل البريطاني روبرت باتينسون عن القائمة، حيث يتمتع بشعبية واسعة ويظهر باستمرار في تصنيفات الوسامة المختلفة، لما يتمتع به من جاذبية خاصة وسحر آسر.

ويختتم القائمة النجم هنري كافيل، المعروف بوسامته الرجولية وملامحه الكلاسيكية التي تجذب الكثيرين، ليثبت أن الأناقة والجاذبية لا تعرفان حدودًا للزمن.

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