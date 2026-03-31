نجح باحثون صينيون في تطوير نسيج ذكي قادر على تنظيف نفسه باستخدام الماء فقط، دون الحاجة إلى أي منظفات كيميائية، وفق دراسة نشرت في دورية كومينيكيشنز كميستري (Communications Chemistry).

ويأتي هذا الابتكار في وقت يزداد فيه القلق بشأن التأثير البيئي للمنظفات التقليدية، التي غالبا لا تزال بالكامل خلال معالجة مياه الصرف، ما يؤدي إلى بقاء مكونات كيميائية وميكروبلاستيكية في المياه، مسببة أضرارا للكائنات الحية في الأنهار والبحيرات والمحيطات، بحسب مجلة نيتشر.

ما النسيج الذي ينظف نفسه؟

يعتمد النسيج الجديد على طبقة بوليمرية مبتكرة مصنوعة من مركبين هما ثنائي أليل ثنائي ميثيل أمونيوم كلوريد وحمض فينيل سلفونيك، التي تشكل حول الألياف طبقة مائية كثيفة تعمل كحاجز يمنع التصاق الأوساخ والدهون والميكروبات، وعند شطف النسيج بالماء، تزال كل هذه الملوثات بسهولة دون أي منظفات إضافية.

هل تصميم النسيج من الطبيعة؟

واستلهم الباحثون تصميم النسيج من الطبيعة، وتحديدا تأثير اللوتس، حيث تتمتع أوراق نبات اللوتس بقدرة فائقة على طرد الماء والأوساخ بفضل بنية سطحها الدقيقة، ومن خلال محاكاة هذا التأثير، استطاع الفريق تصنيع طبقة بوليمرية تمنع التصاق الملوثات، ما يجعل عملية التنظيف سريعة وفعالة.

هل النسيج قادر على إزالة بقع الطعام والدهون؟

وأظهرت التجارب أن النسيج قادر على إزالة بقع الطعام والدهون، إضافة إلى البكتيريا والفطريات، مع الحفاظ على كفاءته لأكثر من 100 دورة غسيل، كما يمكنه العمل في مختلف ظروف الإضاءة، بما في ذلك البيئات منخفضة الضوء، على عكس بعض الطلاءات التقليدية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم التي تعتمد على الضوء لتفعيل تأثيرها.

فوائد محتملة لهذا النسيج

وتشير الدراسة إلى أن استخدام هذا النسيج قد يقلل استهلاك المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 82%، إذ يغني عن مراحل الغسيل المتعددة والمنظفات، ويكتفي بعملية شطف واحدة فقط بالماء.

