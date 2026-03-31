في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، يواجه كثيرون صعوبة في إدارة الدخل وتحديد أوجه الإنفاق بدقة، رغم عدم وجود نفقات كبيرة واضحة.

ووفقا لموقع Investopedia، فإن النفقات الصغيرة اليومية يمكن أن تشكل عبئا كبيرا على الميزانية الشهرية، إذا لم تتم متابعتها بدقة.

ما خطورة الإنفاق التلقائي على المشتريات غير الضرورية؟



ومن أبرز هذه العادات الإنفاق التلقائي على المشتريات غير الضرورية، مثل المشروبات الجاهزة والوجبات السريعة والمشتريات العشوائية أثناء التسوق، والتي تبدو بسيطة لكنها تتراكم بشكل كبير مع مرور الوقت.

كما أن الاعتماد المتكرر على خدمات التوصيل والشراء الإلكتروني دون تخطيط مسبق يعد من أكثر السلوكيات التي تستنزف الدخل الشهري، خاصة عند تكرارها عدة مرات أسبوعيا، بحسب موقع Forbes.

بينما غياب التخطيط المالي اليومي يؤدي إلى فقدان السيطرة على المصروفات، إذ لا ينتبه الكثيرون إلى حجم الإنفاق الحقيقي إلا عند نهاية الشهر.

الغريب أن استخدام البطاقات البنكية أو الدفع الإلكتروني قد يزيد من معدل الاستهلاك لدى بعض الأشخاص، نتيجة غياب الإحساس المباشر بخروج الأموال النقدية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تسجيل المصروفات اليومية ولو بشكل مبسط يساعد على كشف أنماط الإنفاق غير الضرورية، ويساهم في إعادة ضبط الأولويات المالية.

