في ظل تزايد الضغوط اليومية وتسارع نمط الحياة، يتجه كثيرون إلى البحث عن وسائل بسيطة وسريعة لتحسين الحالة المزاجية دون الحاجة إلى أدوية أو وقت طويل.

وبحسب موقع Healthline، فإن ممارسة التنفس العميق المنظم لمدة قصيرة قد تمتد إلى 5 دقائق فقط يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل الشعور بالتوتر.

ويرى الأطباء أن هذه الممارسة، المعروفة أيضا باسم "Breathing Exercises"، تعمل على تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء، ما يساهم في خفض معدل ضربات القلب وتقليل مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، وبالتالي تحسين الحالة النفسية بشكل تدريجي.

ووفقا لموقع Mayo Clinic، فإن ما يعرف بـ"التنفس الواعي" أو "Mindful Breathing" يعد من أبسط تقنيات إدارة التوتر، حيث يعتمد على تنظيم الشهيق والزفير ببطء مع التركيز الكامل على عملية التنفس فقط، وهو ما يساعد على تصفية الذهن وتحسين المزاج.

ما الطريقة المثالية لتحسين الحالة المزاجية؟

وتعتمد الطريقة على أخذ شهيق عميق من الأنف لعدة ثوان، ثم حبس النفس لثوان معدودة، يليها زفير بطيء ومنتظم، مع تكرار العملية لعدة دقائق.

ويرى خبراء الصحة النفسية أن هذه العادة يمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي، سواء في بداية اليوم أو خلال فترات العمل، باعتبارها وسيلة مساعدة سريعة لإعادة التوازن النفسي.

وأكد الخبراء أن هذه التمارين لا تعد علاجا بديلا للاضطرابات النفسية، لكنها أداة داعمة ضمن نمط حياة صحي يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر بشكل ملحوظ عند المداومة عليها.

